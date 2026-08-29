Una mujer ha tenido que ser atendida por inhalación de humo después de declararse un incendio en la cocina de una vivienda situada en la calle Grijalba de Zamora.

Los servicios de emergencias recibieron varias llamadas alertando del fuego en el interior del inmueble. Tras el aviso, se movilizó a los Bomberos de Zamora, la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía.

Una mujer atendida por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Zamora. / Alba Prieto

Posteriormente, los organismos desplazados al lugar solicitaron asistencia sanitaria para atender a una mujer afectada por inhalación de humo.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre su estado ni sobre los daños ocasionados por el incendio.