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Remontan las temperaturas a partir de mañana: el final del verano en Zamora

Agosto termina con calor en Zamora, según la Aemet

Zamoranos disfrutan del buen tiempo en una terraza de la capital

Zamoranos disfrutan del buen tiempo en una terraza de la capital / Lucas Anta / LZA

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Gaby Marcos

La Aemet contempla una subida generalizada de las temperaturas para la próxima semana en la provincia de Zamora, que si todo sigue según el pronóstico actual empezará septiembre sin lluvia y en los 30 grados de nuevo.

Las temperaturas mínimas oscilarán durante los próximos ocho días entorno a los 10 o 12 grados, mientras que las máximas volverán a subir entre los 28 y los 33 grados.

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Precaución

Aunque no se esperen lluvias y las temperaturas vuelvan a ser más agradables, hay ciertos aspectos que habrá que tener en cuenta. Sí se esperan pequeñas rachas de viento que también han sido contempladas en el pronóstico de la Aemet, así como un índice ultravioleta que hace indispensable utilizar protección solar al salir a la calle en la provincia, aunque las nubes despisten y parezca que el sol no es peligroso.

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