Un nuevo mural saluda a los vecinos de Olivares

Más de 5.000 pequeñas piezas componen el nuevo mural que forma parte de la colección que se va sumando en el barrio de Olivares. Bajo el título e “¡Hola!”, se puede ver en la calle Mediodía, donde este viernes se le daban los últimos retoques. Se trata de una obra concebida por Víctor Hernández, autor y coordinador del proyecto de participación y recuperación de la cerámica y la alfarería de Olivares. El mural se ha construido colectivamente con la participación de más de medio centenar de vecinos del barrio y de otros puntos de la ciudad, con la colaboración del propio promotor del proyecto cultural y de ceramistas profesionales, como Clara Martín.

La obra pretende recuperar la esencia de los bordados tradicionales, sus colores, formas y tejidos, pero trasladándolos al presente a través de una creación colectiva. “Se trata de reinterpretar aquellos procesos realizados tradicionalmente a mano y con mimo para convertirlos en una pieza contemporánea construida también desde la participación y el trabajo compartido”, se explica desde la organización.

Nuevo mosaico en el barrio de Olivares. / Cedida

El propio significado de la palabra elegida es una invitación “a saludarse, encontrarse y crear comunidad a través del contacto humano, incorporando al espacio público un mensaje deliberadamente sencillo, alegre y colorido”, se detalla.

Diferentes perspectivas

El mosaico juega con las diferentes escalas de percepción. Contemplado a cierta distancia, se presenta como una gran composición unitaria, mientras que al aproximarse comienzan a distinguirse los miles de pequeños fragmentos que la conforman, algunos de apenas unos milímetros. Una obra de gran formato nacida, paradójicamente, de la suma y el equilibrio de multitud de elementos minúsculos.

El proyecto Cerámica de Olivares y sus talleres de participación se iniciaron en el verano de 2024, cuando se pusieron en marcha las primeras intervenciones en distintos puntos del barrio con los azulejos como protagonistas. Este nuevo mural es el resultado de los talleres desarrollados durante el verano de 2025, cuando el Ayuntamiento de Zamora promovió nuevas sesiones de modelado y esmaltado de piezas cerámicas, en las que participaron más de 50 personas.

Intervención en el espacio público

El concejal del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, destaca que esta iniciativa cultural en el barrio “demuestra que las intervenciones sobre el espacio público pueden ir mucho más allá de una actuación material. Aquí son los propios vecinos quienes participan en la construcción de un elemento que acaba formando parte de su barrio y que genera identidad y sentimiento de pertenencia», valora.

Detalle del nuevo mural en el barrio de Olivares. / Cedida

Novo incide en que «frente a intervenciones estandarizadas que podrían encontrarse en cualquier ciudad, estamos intentando incorporar a Olivares elementos vinculados a su historia, a sus vecinos y a la propia tradición cerámica y alfarera del barrio. El resultado es un espacio público más reconocible, más humano y también más cuidado», diferencia.

Por su parte, la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, añade que «una de las virtudes más interesantes de este proyecto es su capacidad para poner en diálogo la cultura popular y la creación contemporánea. Los motivos tradicionales de nuestros bordados no se reproducen simplemente, sino que sirven como punto de partida para crear algo completamente nuevo».

Cabezas apunta a que «la cultura adquiere una dimensión especialmente valiosa cuando deja de ser algo que únicamente contemplamos y pasa a ser algo que hacemos colectivamente. Más de cincuenta personas han participado directamente en esta obra y eso convierte el mosaico en una pieza artística, pero también en el testimonio de una experiencia compartida».

Carácter colectivo

Precisamente el carácter colectivo del proyecto explica que la obra no aparezca firmada de manera convencional. “Aunque parte de una propuesta concebida y coordinada por Víctor Hernández, pertenece también a Clara, Ibán, Was, Pablo, Montse, Amaya, Ana, Diana, Pilar, a la madre de Víctor, al vecino de Luis, al amigo de Amanda y, en definitiva, a las decenas de personas que modelaron, esmaltaron o aportaron alguna de las piezas que finalmente forman el mosaico”, se enumera.

Detalle del nuevo mural en el barrio de Olivares. / Cedida

La buena acogida de la iniciativa está animando además a los vecinos a plantear su continuidad, por lo que no se descartan nuevas intervenciones participativas a lo largo de este año vinculadas al proyecto Cerámica de Olivares.

Inauguración el domingo

El mosaico será inaugurado este domingo a las 12.00 horas, dentro del programa de festejos del barrio.

Tras la inauguración, se realizará una ruta guiada por las distintas intervenciones desarrolladas en Olivares, permitiendo conocer tanto las obras como los procesos participativos y creativos que existen detrás de cada una de ellas.