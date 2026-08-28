Las mejores imágenes de las Jornadas Internacionales de Magia, en la biblioteca

“Los primeros 32 años” es el título de la nueva exposición que inaugurará el próximo viernes, 4 de septiembre, la Biblioteca Pública de Zamora. Se trata de una selección de imágenes seleccionadas entre las más de tres décadas que lleva en marcha en la ciudad las Jornadas Internacionales de Magia, un festival pionero en España que, en todo este tiempo, ha logrado consolidarse como una cita imprescindible, logrando una extraordinaria acogida por parte del público que, edición tras edición, llena por completo todas las actividades programadas.

Esta exposición de fotografía recorre algunos de los momentos más significativos de la historia del festival, como el récord Guinness de aparición de varitas mágicas. También es una forma de descubrir la diversidad de actividad que conforman estas jornadas, con las galas internacionales, la magia en la calle, la magia viajera, que acerca el ilusionismo a diferentes puntos de la provincia, la magia para bebés o la más solidaria, presente en hospitales, residencias y centros especiales.

Cartel de la nueva exposición. / Cedida

La muestra también recuerda otras iniciativas que han ampliado el alcance del festival a lo largo de los años, como el Maratón de Magia de Cerca, con 24 horas ininterrumpidas de actuaciones; el evento Magia en la Oscuridad, los talleres para los niños o la programación especial en Navidad.

“Los primeros 32 años” se podrá ver a partir del próximo viernes y hasta el 30 de octubre, en la sala de exposiciones, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 16.30 a 21.00 horas por la tarde, mientras que los sábados la exposición estará abierta de 9.00 a 14.00 horas.

Biblioteca solidaria

Por otra parte, la Biblioteca Pública de Zamora acoge la cuarta edición de su Mercadillo Solidario, a favor del Banco de Alimentos. Se trata de un mercadillo de libros usados que, gracias a la generosidad de los usuarios, crece año a año. El mercadillo funciona a modo de autoservicio: los libros están expuestos, a disposición de todos, en unas mesas ubicadas en el vestíbulo de la biblioteca. Estos ejemplares se cambian por comida sin fecha de caducidad sobrepasada, como leche o arroz, o también por productos de higiene.

Cartel Mercadillo Solidario2026 / Cedida

Quien esté interesado en algún libro tan solo tiene que coger y poner en su lugar, en una caja habilitada para ello, los productos que haya traído para el trueque solidario.

Además, esta iniciativa también ayuda a aquellos más despistados que se hayan pasado de la fecha de devolución de libros. Con traer algún alimento para esta causa, desde la biblioteca se le quita la sanción correspondiente.