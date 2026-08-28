El mantenimiento del recinto ferial Ifeza de Zamora, a licitación por 685.000 euros, requerirá contratar cinco auxiliares de servicios y otros doce trabajadores para tareas determinadas

La dirección de la Institución Ferial de Zamora, gestora del recinto ferial Ifeza de la ciudad, ha sacado a licitación los servicios de mantenimiento, limpieza, celaduría y apoyo a la dirección para trabajos de archivo y similares. El contrato se licita por un periodo de tres años en distintos lotes y por un importe conjunto que asciende a cerca de 685.000 euros, según la información publicada por Ifeza en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

De esta forma, la institución ferial pretende contratar de forma externa esos servicios que conllevan, en uno de los casos, la contratación de cinco auxiliares para las labores de celador, y en otro el de personal de limpieza que periódicamente deba acudir a las instalaciones, así como trabajadores de mantenimiento para tareas puntuales o un administrativo.

El proceso de contratación está abierto para que hasta el próximo 25 de septiembre las empresas interesadas en concurrir a los distintos lotes de la licitación presenten ofertas, mientras que la apertura de sobres con la oferta económica tendrá lugar el próximo día 5 de octubre.

El primero de los lotes es el del mantenimiento del recinto ferial, que comprende tanto servicios de mantenimiento como de reparación, mientras que, por otra parte, se contratan los servicios de limpieza de todos los elementos e instalaciones de Ifeza, en un tercer apartado se incluye en la celaduría tanto el servicio de portería como el de conserjería y, en el cuarto lote, se contrata el servicio de apoyo a la dirección para la realización de "trabajos administrativos de archivo y similares".

Mantenimiento

En el servicio de mantenimiento se incluirán los ascensores, la cubierta, la protección frente a incendios, trabajos de albañilería y pintura, cerrajería, cristalería, instalaciones de climatización y ventilación, calefacción, instalaciones eléctricas y fontanería. Ese lote sale a licitación por un importe de algo menos de 88.000 euros.

Vista aérea de Ifeza / Cedida

Por su parte, el servicio de limpieza, incluirá semanalmente el barrido y fregado de suelos, la limpieza de polvo en el mobiliario, el vaciado de papeleras y cubos de basura, la limpieza y desinfección de aseos, vestuarios y contenedores higiénicos sanitarios, la reposición de papel higiénico, toallitas y jabón de manos, la limpieza de polvo de radiadores y extintores. Además, mensualmente se limpiarán puntos de luz interiores, vidrios interiores y azulejos y cristales de cerramiento exterior y anualmente la contratista llevará a cabo una limpieza a fondo de puertas y marcos, puntos de luz por el exterior, techos y laterales interiores. Ese lote sale a licitación por un importe de poco más de 23.000 euros.

24 horas del día

El tercer lote, el del servicio de celaduría, es el de mayor importe, ya que supone un desembolso fijado en unos 456.850 euros como precio de licitación a partir del cual las empresas presentarán ofertas a la baja. Ese servicio deberá estar cubierto las 24 horas del día, todos los días del año. Los cinco auxiliares del servicio se encargarán de la apertura y cierre de las instalaciones, el control de puertas y accesos, la atención de la centralita telefónica, el control diario de la iluminación y climatización de las instalaciones, el traslado de material mobiliario y enseres, labores de información sobre los contenidos de ferias y exposiciones de Ifeza y otras tareas análogas.

Presentación de una actividad en el salón de actos de Ifeza. / José Luis Fernández (Archivo)

Por último, el servicio de apoyo a la dirección de Ifeza, licitado por 129.481 euros, abarca trabajos de distribución y archivo de documentos, realización de fotocopias, tareas de mecanografía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo y manejo de máquinas de oficina y ordenadores, y se prestará con carácter general de lunes a viernes de 8 a 15 horas, y los días en los que hay programados eventos o ferias en el recinto ferial, independientemente de si son festivos o no.

En cuanto al personal, el primero de los lotes incluye especialistas como un ingeniero técnico industrial, un técnico en climatización, otro en electrónica, un oficial de primera, un electricista, un fontanero y dos peones.

En el lote de limpieza un limpiador que se encargará durante cinco horas a la semana de la limpieza semanal y durante 40 horas de la anual a fondo, además de un cristalero para la limpieza mensual, durante cuatro horas, y un supervisor.

Empleos e instalaciones

En el servicio de celaduría son cinco los auxiliares de servicios que prestarán esa labor y en el de apoyo a la dirección una persona con experiencia demostrable de al menos tres años en funciones de apoyo administrativo a la dirección. En total, son 17 los trabajadores de las empresas adjudicatarias que desempeñarán parte de su trabajo en Ifeza, entre ellos los cinco auxiliares de servicios.

El recinto ferial Ifeza se ubica en una parcela de casi 59.000 metros cuadrados que incluye un aparcamiento de casi 20.000 metros cuadrados y un edificio central de 9.580 metros cuadrados. En él se ubica un pabellón principal correspondiente a la nave grande de 5.743 metros cuadrados, el pabellón acristalado del vestíbulo de otros 2.133 metros cuadrados, y otras dependencias como sala de conferencias, salas multiusos, oficinas, cafetería o aseos.