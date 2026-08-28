La Junta, al rescate si el Gobierno de España no cumple con la musealización del nuevo centro de la Semana Santa de Zamora

La Junta de Castilla y León, por boca de su vicepresidenta segunda autonómica, la zamorana Isabel Blanco, se ha mostrado dispuesta a salir al rescate del proyecto del nuevo Museo de la Semana Santa de Zamora y financiar parte de la musealización si el Gobierno de España no cumple su compromiso inicial de sufragar esos costes de la puesta en marcha del nuevo recinto museístico de la plaza de Santa María la Nueva.

Isabel Blanco ha recordado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como varios ministros que vinieron a Zamora y la entonces delegada del Gobierno en Castilla y León se comprometieron a sufragar el coste de la musealización del edificio de nueva construcción, pero "estamos acostumbrados a que el Partido Socialista cambie de opinión habitualmente", ha declarado la vicepresidenta de la Junta. Ha añadido que, en todo caso, la musealización "va a ser una realidad" y para ello tanto el Ayuntamiento de Zamora como la Diputación Provincial ya han dado "el paso adelante" y si el Gobierno de España "no cumpla con su compromiso, desde luego, la Junta de Castilla y León, dará ese paso adelante".

Pese a ello, no renuncia a que sea la Administración central la que costee la musealización, después de que Junta, Ayuntamiento y Diputación hayan asumido el coste de las obras de construcción del museo, y por ello trasladará de nuevo desde la Junta al Gobierno de España una "comunicación oficial" y formal para se pronuncien sobre la musealización, un asunto que ya ha trasladado de palabra al delegado del Gobierno en Castilla y León, según ha precisado Isabel Blanco.

Sobre el coste y el plazo necesario para acometer esos trabajos de dotar de mobiliario y discurso narrativo al nuevo museo de pasos, la vicepresidenta segunda de la Junta ha explicado que la Junta Pro Semana Santa está trabajando ya en un borrador, a modo de anteproyecto o memoria técnica, sobre las necesidades de musealización y lo que puede suponer. Una vez que el Gobierno autonómico conozca ese estudio previo de costes y plazos lo trasladará al Gobierno de la nación "de manera formal".