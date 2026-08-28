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Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, visita las obras del Centro Cívico de Zamora junto a representantes de las principales administraciones de la ciudad

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Alberto Ferreras

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Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, visita las obras del Centro Cívico de Zamora junto a representantes de las principales administraciones de la ciudad

Alberto Ferreras

Zamora
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La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha visitado las instalaciones acompañada por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido; el delegado territorial de Zamora, Fernando Prada; el vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, y el concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo.

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