Isabel Blanco lamenta que el PSOE rechace el centro de datos de Zamora y no el de Soria y advierte que el proyecto no está cerrado

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, se ha referido este viernes al proyecto del centro de datos que está actualmente en periodo de exposición pública con la intención de asentarse en el nuevo polígono Zamora Norte de Monfarracinos. Esa infraestructura, que ha generado el rechazo de algunos vecinos de la zona y de grupos ecologistas por cuestiones principalmente medioambientales, es un proyecto que aún no está cerrado, como tampoco lo están otros que se han interesado por asentarse en esa nueva área industrial, según ha precisado la integrante del Ejecutivo autonómico.

Isabel Blanco ha lamentado que algunas de las críticas al proyecto de ese centro de datos especializado en Inteligencia Artificial hayan partido del PSOE porque "el Partido Socialista es el que no invierte y el que no apuesta por Zamora". Ha puesto el acento además en el hecho de que el PSOE critique aquí ese proyecto y no lo haga en Soria, donde existe también un centro de datos que quiere poner la Seguridad Social en esa provincia.

Blanco ha explicado que los promotores del centro de datos de Zamora se han interesado por asentarse en alguna de las parcelas del polígono Zamora Norte, pero hasta que no se concrete ese proyecto y no sea una realidad no hay anuncios que hacer. "Lo que es triste es que el Partido Socialista siempre se preste a criticar a las administraciones que ponen suelo a disposición, que ponen servicios, que buscan generar empleo y atraer empresas que, de una o de otra manera, hagan crecer la ciudad", ha agregado la vicepresidenta segunda del Gobierno autonómico.

Planos del centro de datos proyectado de Monfarracinos. / Proyecto Data Center Zamora

A su juicio, lo que hay que estar "contentos" porque las empresas quieran venir a Zamora y apostar por esta provincia. En cualquier caso, según ha aclarado, tanto el centro de datos como cualquier otra empresa que se instale en el polígono de Monfarracinos "deberá cumplir todos los requisitos, tanto urbanísticos como medioambientales", ha advertido.

Isabel Blanco ha declarado que en el PSOE "solo saben criticar" y se ha preguntado dónde están el Gobierno de España y el PSOE a la hora de atraer inversiones para Zamora, ha comentado la vicepresidenta al ser preguntada por los periodistas por el consumo de agua y de combustibles fósiles del proyecto del centro de datos.