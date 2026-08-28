Avance en dos infraestructuras clave de Zamora: el Centro Cívico y el Conservatorio de Música estarán concluidos este año, anuncia Isabel Blanco

Dos infraestructuras clave de la ciudad que por diversos motivos se han demorado durante años están a punto de concluir. La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha anunciado este viernes que tanto el nuevo Conservatorio de Música de Zamora, ubicado en la avenida Príncipe de Asturias frente al campus Viriato, como el nuevo centro cívico de la avenida Cardenal Cisneros, en la esquina con las calles Corbeta y Juan Sebastián Elcano, serán una realidad este año.

Blanco ha asegurado que las obras de ambas infraestructuras habrán terminado antes de que concluya el año 2026, según ha anunciado a los medios de comunicación durante una visita a las obras del centro cívico que se habilita en el barrio de La Candelaria, el primero de esas características con el que contará Zamora.

Esas instalaciones han supuesto una inversión cercana a los siete millones de euros para disponer de un edificio destinado al uso ciudadano y a acoger servicios municipales y autonómicos.

Blanco ha visitado los trabajos de esa infraestructura junto al alcalde de Zamora, Francisco Guarido, entre otras autoridades, ya que las obras están cofinanciadas en un 65 % por la Junta de Castilla y León y en el 35 % restante por el Ayuntamiento de Zamora.

Arquitectura brutalista

El que será el primer centro cívico de la ciudad dispondrá de cerca de 3.200 metros cuadrados construidos mediante la rehabilitación de un edificio de la arquitectura brutalista de los años sesenta y setenta del siglo pasado en el que anteriormente se ubicaron los laboratorios de Fomento de la junta, al que ahora se han añadido nuevos volúmenes anexos.

Las instalaciones contarán con una biblioteca municipal, el espacio de formación y divulgación de internet y nuevas tecnologías Cyl Digital de Zamora, un salón de actos y salas polivalentes, con lo que se convertirá en un espacio de participación social, actividad cultural y prestación de servicios públicos.

Isabel Blanco ha asegurado que tanto esta actuación como la de otra infraestructura de la ciudad que acomete la Administración autonómica, la sede del nuevo conservatorio de música de Zamora, estarán concluidas antes de que finalice este año.

La vicepresidenta segunda del Gobierno autonómico ha destacado el "ejemplo de colaboración" institucional de esta obra, que ha enmarcado en el "compromiso del presidente Mañueco con Zamora" para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida.

Por su parte, el alcalde de Zamora ha declarado que el resultado del centro cívico de Zamora va a ser "magnífico" para la capital, tanto desde el punto de vista urbanístico como ciudadano porque en las instalaciones se van a "hacer actividades de todo tipo".

Polo de atracción ciudadana

El centro cívico está llamado a revitalizar la vida en la zona y convertirse en polo de atracción ciudadana porque contará con espacios para uso ciudadano previa solicitud, un salón de actos en forma de auditorio, la biblioteca municipal de La Candelaria y el centro CyL Digital que en su ubicación actual ha recibido a 18.000 usuarios en diez años.

De cara al uso futuro del centro cívico, el Ayuntamiento de Zamora ya trabaja tanto en el equipamiento de la biblioteca como en la elaboración de un reglamento de uso de las instalaciones.

A la visita han asistido otras autoridades como el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada; el concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo; la procuradora autonómica y portavoz del PP en las Cortes, Leticia García; o el vicepresidente y presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte.