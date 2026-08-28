Más de 200 actividades en la mayor feria del queso de Europa: Fromago 2026 ya tiene programa en Zamora

La Feria Fromago Cheese Experience de Zamora, que está considerada la mayor ferai del queso de Europa con más de 300 expositores de venta que ocuparán un recorrido urbano de más de tres kilómetros en su tercera edición, ha programado más de doscientas actividades con motivo de ese evento quesero que se celebrará en la ciudad del 17 al 20 de septiembre.

La organización de la feria, que promueve la Escuela Internacional de Industrias Lácteas Eilza con la Diputación de Zamora como patrocinador principal, ha dado a concer este viernes su programa de actividades que incluye un total de 206 propuestas durante los cuatro días de feria.

Fromago, que puede visitarse gratuitamente, desarrollará a lo largo de las jornadas de celebración catas, talleres, jornadas profesionales, demostraciones de cocina en directo y diversos espectáculos programados en seis escenarios del casco histórico de Zamora y otros emplazamientos de la ciudad.

El grueso del programa lo forman las catas, la actividad más característica de Fromago, y junto a ellas también se desarrollarán talleres y otras actividades, además de celebrarse las finales de tres concursos nacionales relacionados con el queso, uno que elige al mejor fromelier de España, otro que selecciona la mejor tabla de quesos en hostelería y, como novedad este año, uno de tartas de queso.

Escenarios

Los seis escenarios de la feria estarán integrados en plazas y espacios del casco histórico de Zamora, cada uno con el nombre de su patrocinador: el Escenario Cobadu, en la Plaza de la Marina; el Escenario Can Bech, en el Mirador de Claudio Moyano; el Escenario Eilza, en el atrio de la Catedral; el Escenario Caja Rural, en la Plaza Mayor; el Escenario Troncoso Privée, en el Mirador del Troncoso; y el Escenario PanFest, en los Jardines del Castillo.

A ellos se suman otros espacios con programación propia repartidos por la ciudad, como la denominada Plaza de la Lana, dedicada a recuperar el oficio de hilandera; el teatro Ramos Carrión, sede de la actividad profesional; o el Palacio de la Encarnación.

Las jornadas profesionales incluirán ponencias, mesas redondas y encuentros técnicos dirigidos a queserías, distribuidores, la hostelería y el sector lácteo.

La mayor parte de las actividades serán de acceso libre hasta completar aforo y algunas de ellas requerirán inscripción previa, ha precisado la organización.

La feria incluirá más de 500 carpas y más de 40.000 metros cuadrados de superficie ferial a lo largo de tres kilómetros de calles de Zamora en los que se instalarán más de 300 expositores y puntos de venta en los que probar y comprar directamente a los elaboradores queseros llegados de distintos países.