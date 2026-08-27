ZamorArte lleva la música sacra a San Cipriano para financiar la restauración del patrimonio diocesano

La iglesia de San Cipriano se convertirá en escenario de un ciclo de conciertos de música sacra impulsado desde la Fundación ZamorArte con el objetivo de recaudar fondos para la conservación y restauración del patrimonio diocesano.

La iniciativa pretende explorar nuevas formas de acercar los templos al público y vincular la cultura con otros recursos turísticos del territorio, como la gastronomía y el vino.

El director de ZamorArte, Juan Carlos López, explicó que el propósito del ciclo pasar por demostrar que «la cultura puede restaurar la propia cultura». Los conciertos permitirán disfrutar de la música en un espacio patrimonial singular y, al mismo tiempo, generar recursos destinados a la conservación de los bienes culturales.

La programación se desarrollará entre septiembre y octubre, y en entre los artistas que participarán, figuran barítono Luis Santana, Cappella Ocelum Duri, la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora, Mario Carpintero así como Javier Santamaría y el Orfeón Babarrena. Además, en los conciertos que coinciden con la celebración de Fromago, habrá degustaciones de vino y queso.

El diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, remarcó que la actividad se enmarca dentro de “una nueva manera de entender la gestión del patrimonio, basada en la colaboración entre las administraciones públicas, las entidades privadas y las fundaciones propietarias de los bienes patrimoniales”. El presidente en funciones de la Diputación de Zamora aludió a la apuesta de la institución provincial por la recuperación de los bienes culturales de la provincia, «piedra a piedra, retablo a retablo y figura a figura».

La propuesta suma cultura y gastronomía. A este respecto el presidente de la Asociación de Rutas del Vino de Zamora, Ramiro Morán esgrimió que “el ciclo es una oportunidad para unir vino, gastronomía y cultura y reforzar la oferta turística de la provincia”.

Fin de la recaudación

Con la recaudación lograda, ZamorArte aspira avanzar en distintas intervenciones de conservación que realizada. Entre los proyectos a los que se destinaría sería La Magdalena, iglesia en plena restauración, “para que pueda ser el templo extraordinario que siempre fue, pero ahora revestido de una mayor belleza”. También se apoyaría la restauración de la corona de la Virgen de Valer de Aliste y un proyecto centrado en los frescos de Aliste.

La Fundación ZamorArte urge realizar estudios previos para optar a financiación europea para poner en valor estas obras artísticas. “Pretendemos poner en valor los frescos de Sayago, que son un reclamo interesantísimo y que no siempre están puestos en el mercado turístico de la mejor manera posible por la dificultad de la zona rural”, avanzó Juan Carlos López. Entre las medidas que intentarían llevar a cabo figuran la creación de un itinerario permanente que facilite su incorporación a la oferta turística de la provincia.

Entradas

Este ciclo de conciertos, que nace con idea de continuidad continuista, arranca el 11 de septiembre a las 20.00 horas, la hora a la que serán todos los recitales.

Las entradas tienen unos precios que oscilan entre los 5 y los 20 euros, en función de las actuaciones, y habrá la posibilidad adquirir 50 abonos para asistir a los siete conciertos, al precio de 50 euros cada uno.

Los abonos y los pases individuales saldrán a la venta el 1 de septiembre en la Librería Diocesana, situada en la calle Ramos Carrión, 18, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.