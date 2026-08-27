Zamora tendrá una tarde de "quita y pon": sol, nubes, viento y algún chubasco débil

El tiempo en Zamora no termina de decidirse este jueves. La tarde llegará con ratos de sol, algunas nubes y la posibilidad de que caiga algún chubasco débil, sobre todo en momentos puntuales.

Las temperaturas serán agradables y rondarán los 18, 19 y 20 grados durante buena parte de la tarde. No hará calor, pero tampoco será una jornada fría: con una chaqueta ligera será suficiente para moverse por la ciudad sin demasiadas complicaciones.

El cielo irá cambiando con el paso de las horas. Habrá momentos claramente soleados, otros con más nubes e incluso alguna posibilidad de lluvia, aunque en principio será escasa y de corta duración. Nada que apunte a una tarde pasada por agua.

El viento también se dejará notar en algunos momentos, con rachas que pueden superar los 30 kilómetros por hora, lo que hará que la sensación térmica sea algo más fresca.

Noticias relacionadas

Ya por la noche, el ambiente se enfriará y las temperaturas bajarán hasta unos 15 grados. En definitiva, una tarde bastante llevadera en Zamora, pero de esas en las que conviene mirar al cielo antes de salir de casa.