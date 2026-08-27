Zamora, entre los mejores lugares de España para ver el eclipse de Luna de este viernes

Apenas dieciséis días después de que el eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto dejara imágenes para el recuerdo en la provincia, los zamoranos tienen una nueva cita con el cielo, aunque esta vez habrá que madrugar.

La madrugada de este viernes 28 de agosto un eclipse parcial de Luna será visible desde Zamora, con una particularidad favorable para la provincia: su situación en el oeste peninsular permitirá disfrutar del fenómeno durante más tiempo que en buena parte del centro y el este de España.

El eclipse parcial comenzará en torno a las 04.34 horas y alcanzará su punto culminante a las 06.12 horas, cuando la sombra de la Tierra cubrirá aproximadamente el 93% del diámetro lunar. Será un eclipse parcial, pero por muy poco: durante el máximo apenas permanecerá iluminada directamente por el Sol una pequeña porción del satélite.

Desde Zamora capital, a esa hora la Luna se encontrará todavía a unos 16 grados de altura sobre el horizonte oeste-suroeste, por lo que para contemplarla en las mejores condiciones será recomendable buscar un lugar elevado o, sobre todo, un emplazamiento sin edificios, árboles o accidentes del terreno que oculten esa zona del horizonte.

La ubicación geográfica juega esta vez a favor de los zamoranos. El Instituto Geográfico Nacional señala que mientras en el centro y el este de la Península, Baleares y Melilla la Luna se pondrá antes de que concluya la fase parcial, en el oeste peninsular el satélite permanecerá sobre el horizonte prácticamente hasta el final del fenómeno.

En Zamora capital, los cálculos sitúan el final de la fase parcial alrededor de las 07.52 horas, prácticamente coincidiendo con la puesta de la Luna, prevista apenas unos minutos después. Las últimas etapas se producirán, por tanto, con el satélite pegado al horizonte y con las primeras luces del día ganando intensidad.

Una Luna teñida de tonos cobrizos

El espectáculo será muy diferente al eclipse solar vivido hace dos semanas. Un eclipse de Luna se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite. En esta ocasión la alineación no será suficiente para ocultar por completo la Luna, de ahí que el eclipse se denomine parcial.

Eso no impedirá que buena parte de su superficie pueda adquirir durante el máximo tonalidades rojizas, anaranjadas o cobrizas. Aunque la Luna entre en la sombra terrestre, no queda completamente privada de luz. Parte de la radiación solar atraviesa la atmósfera de nuestro planeta y es desviada hacia ella, mientras que las longitudes de onda más rojizas consiguen atravesar la atmósfera con mayor facilidad.

El resultado será especialmente llamativo cerca de las 06.12 horas, cuando casi toda la superficie lunar permanezca dentro de la umbra terrestre y contraste con la pequeña zona todavía iluminada directamente por el Sol.

Sin gafas y a simple vista

Los zamoranos que quieran observar el fenómeno no necesitarán gafas especiales ni filtros de ningún tipo. A diferencia de lo que ocurre durante un eclipse de Sol, mirar directamente un eclipse lunar no supone ningún riesgo para la vista.

El Instituto Geográfico Nacional recuerda que puede contemplarse perfectamente a simple vista. Unos prismáticos o un pequeño telescopio pueden mejorar la experiencia y permitir seguir con mayor detalle el avance de la sombra terrestre sobre los cráteres y mares de la superficie lunar, pero no son necesarios.

La recomendación más importante será buscar un horizonte despejado hacia el oeste y suroeste, especialmente conforme avance la madrugada, ya que la Luna irá perdiendo altura antes de ocultarse.

El eclipse de este viernes forma además parte de la misma temporada de eclipses que el fenómeno solar del 12 de agosto. Este tipo de acontecimientos suelen presentarse próximos en el calendario: alrededor de medio ciclo lunar después de un eclipse de Sol puede producirse uno de Luna si se mantienen las condiciones de alineación entre el Sol, la Tierra y el satélite.