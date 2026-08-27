Vox lleva al pleno del Ayuntamiento de Zamora la situación en Ceuta y anima a concentrarse frente a la Casa Consistorial zamorana en apoyo a la ciudad autónoma

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zamora llevará al próximo pleno del Consistorio zamorano, que inicialmente está previsto celebrar el día 10 de septiembre, una moción de "apoyo y solidaridad" con la ciudad autónoma de Ceuta, según ha informado en un comunicado.

Los ediles de Vox, Javier Eguaras y Fernando Lozano, han justificado la moción debido a la "grave situación" que atraviesan los ciudadanos ceutíes por la "invasión sufrida y la indefensión" del Gobierno de España, según han apuntado.

Por ello, con la moción, pretenden hacer ver a los vecinos de Ceuta que "no están solos". Los ediles del partido de Santiago Abascal en el Consistorio zamorano han instado por ello al resto de grupos municipales a sumarse a la iniciativa y convertirla en una moción institucional, para que "todo el Ayuntamiento de Zamora hable con una sola voz en apoyo a Ceuta".

Por otra parte, desde el Grupo Municipal de Vox Zamora han hecho un llamamiento a los zamroanos a participar en la concentración que tendrá lugar la próxima semana, el miércoles 2 de septiembre a las 20 horas, frente a la Casa Consistorioal zamorana de la Plaza Mayor. La convocatoria en esa fecha se ha extendido a ayuntamientos de toda España, en una iniciativa que está avalada también por la Federación Española de Municipios y Provincias, según ha señalado Vox.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados: se trata de un asunto de emergencia nacional y, mañana, cualquiera de nosotros podría verse en la misma situación", han concluido los ediles.