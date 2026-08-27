Talento joven que comparte su mirada sobre Zamora

Hay muchas formas distintas de mirar Zamora, todas muy distintas y para prueba los trabajos fotográficos realizados por los jóvenes que han asistido al segundo taller de Iniciación a la Fotografía, enmarcado dentro del Verano Joven, que pueden contemplarse en la muestra fotográfica "Aleatorio", abierta en la Alhóndiga.

Una de las participantes muestra la imagen original. | VÍCTOR GARRIDO

Los participantes han inmortalizado calles de la ciudad, tanto concurridas como rincones poco visitados, incluso pueblos deshabitados de la provincia cámara en mano o bien con su móvil. "Son diferentes sitios de Zamora que a cada alumno le han dicho una cosa diferente" testimonia el fotógrafo y profesor Jesús Gaspar.

Durante las sesiones los alumnos han aprendido los conceptos básicos de la fotografía, los parámetros de una cámara y diferentes ángulos y puntos de vista incluso con el móvil, pero, sobre todo, que "la foto no la hace la cámara, la hace el fotógrafo", enfatiza el profesional de la imagen.

Asistentes al taller, el profesor y la concejala de Juventud. / Victor Garrido / LZA

Apolo Domínguez, de 19 años, es uno de los alumnos que ha profundizado en los conocimientos que tenía, no en vano había asistido con anterioridad a talleres de la misma temática.

Confiesa que la fotografía le gusta "desde joven" y quería aprender más sobre el manejo de la cámara. En sus imágenes, más de una treintena de las que tuvo que seleccionar solo tres, "he querido dar un enfoque a distintas áreas".

Un hombre observa algunas de las instantáneas. / Victor Garrido / LZA

Desde su punto de vista "una cosa es una cámara de un móvil que es tecnología digital, y otra una cámara donde tiene más control sobre la imagen, que es lo más importante".

El hacer con la cámara fotográfica lo defiende también su compañera de actividad, Carolina Landeira, de 20 años. "Yo casi todas las fotos que subo a redes son hechas con la cámara directamente desde que la tengo. Lo recomiendo por la calidad y por el aprender, ya que es un mundo muy apasionante" y confiesa que "aprendes a disfrutar de lo que es la imagen, no solo a sacarla y tenerla de recuerdo" .

Una muestra observa algunas de las instantáneas. / Victor Garrido / LZA

Esta joven llegó al curso movida por una afición que encaja con sus estudios de Diseño Gráfico. En la exposición presenta, entre otras, varias instantáneas en blanco imagen en blanco y negro de una estación de tren rodeada de vegetación y otra en la que juega con el contraste de los colores.

Además, trabajó alguna de ellas con programas informáticos, otro de los contenidos abordados en la formación. "Estaba en mi salsa utilizando el Photoshop", bromea. Pero su conclusión va más allá de aprender a manejar una herramienta: "Disfrutas de un proceso creativo con gente a la que también le gusta lo mismo que a ti".

Uno de los autores observa los trabajos expuestos. / Victor Garrido / LZA

Por su parte, la concejala de Juventud, Sara de la Higuera, aludió a que el Verano Joven arrancó con la exposición de "Tinta y origen" de Sandra Hernández en junio y concluye con la exposición "Aleatorio", donde un grupo de jóvenes comparten su trabajo y "nos muestran su mirada de la ciudad",

Aprender a disfrutar de la imagen y, de paso, a observar y captar Zamora desde otras miradas.