Pueblos zamoranos sin bar que quieren volver a tener tirador de cañas por orden municipal: los doce que lo consiguen y los 34 que se quedan a las puertas

Éxito de la novedosa convocatoria de ayudas realizada por la Diputación de Zamora para favorecer que los pueblos que carecen de bar puedan abrir uno con apoyo de sus ayuntamientos. Con ese fin, la Institución provincial zamorana abrió este año una convocatoria de subvenciones que ha resultado ser todo un éxito.

Más de medio centenar de localidades que no disponían de ningún negocio de hostelería han pedido acogerse a esa nueva línea de subvenciones.

El éxito de la convocatoria ha sido tal que el presupuesto disponible no solo se ha agotado, sino que incluso se ha ampliado el crédito destinado para ese fin un 150%, y pese a ello únicamente doce de las 46 entidades locales que solicitaron las ayudas consiguieron financiación para acometer reformas, obras de adecuación o de modernización en un local municipal de cara a su acondicionamiento como nuevo bar del pueblo.

Vecinos de Vallesa de la Guareña, uno de los pueblos que reabrirá su bar gracias a las ayudas. / R. S.

Del total de solicitantes hubo dos que, una vez presentadas, a lo largo del proceso administrativo y antes de la resolución de las ayudas manifestaron su renuncia a ellas. Fueron los ayuntamientos de Morales de Toro y Santa Clara de Avedillo.

Además, a otros tres municipios solicitantes se les requirió alguna documentación para poder acreditar que cumplían todas las bases de la convocatoria, entre ellas certificar que no existía ningún establecimiento de hostelería actualmente en el pueblo para el que se pedía la subvención. Como no presentaron esa documentación en plazo, fueron excluidos, algo que ocurrió con las peticiones de los ayuntamientos de Valcabado, Porto y El Perdigón.

Peticiones y criterios de concesión

Tras esa criba quedaron otros 46 pueblos de la provincia cuyos ayuntamientos concurrieron a esas ayudas para la reforma, adecuación y modernización de bares de titularidad municipal en localidades que actualmente no tuvieran ni un solo establecimiento hostelero abierto al público. Entre todos los municipios solicitantes, la cuantía global que se pedía ascendía a casi un millón de euros. En concreto, las 46 solicitudes sumaban un importe de ayudas pedidas de 937.087,91 euros. Sin embargo, el crédito dispuesto para esta línea de subvenciones inicialmente era de 100.000 euros y posteriormente se acordó ampliaron en otros 150.000 euros, hasta una cuantía global de 250.000 euros.

Bar de Cazurra. / F. B. (Archivo)

Una vez valoradas las 46 peticiones y otorgada la puntuación a cada una de ellas en función de parámetros como el número de habitantes de la localidad en la que se va a instalar el bar, el de vecinos del ayuntamiento al que pertenece o los anejos que tiene el municipio solicitante, se concedieron subvenciones a 12 de las 46 localidades.

Los que volverán a tener camareros

Seis pueblos recibirán 25.000 euros cada uno para acondicionar el bar. Son los de Muga de Alba, Vallesa de la Guareña, Fontanillas de Castro, Morales de Valverde, Santa Eulalia de Tábara, Cazurra, Villaveza del Valverde y Bustillo del Oro.

No serán los únicos en los que reabra sus puertas un establecimiento hostelero que dé vida social al pueblo. También lo hará, aunque con ayudas por cuantía más modesta, las localidades de Riego del Camino, que recibirá para ello unos 21.433 euros de la Diputación de Zamora; Santa Colomba de las Carabias (14.01,53 euros), Abraveses de Tera (8.337,54 euros) y Rionegro del Puente (5.889,19).

Los que tendrán que esperar

Los que tendrán que esperar a próximas convocatorias de ayuda o valerse de fondos propios para recuperar el establecimiento hostelero por orden municipal son los de Vega de Villalobos, Losacio, Vecilla de Trasmonte, Brime de Urz, Piedrahita de Castro, Villaferrueña, Villardiegua de la Ribera, Villardondiego, Cerecinos del Carrizal, La Torre del Valle, Tapioles, Valdescorriel, Roelos de Sayago, Castrillo de la Guareña, Maire de Castroponce, Cabañas de Sayago, Ayoó de Vidriales, Melgar de Tera, Villavendimio, Navianos de Valverde, Bretó, Pinilla de Toro, Pozoantiguo, Cañizo, Villaseco del Pan, Gema, El Piñero, Villalba de la Lampreana, Belver de los Montes, Santa Croya de Tera, Cubillos, Madridanos, Villamayor de Campos y Manganeses de la Polvorosa.