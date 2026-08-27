La Plaza Mayor de Zamora acoge un intercambio de cromos del Mundial 2026

Cromos repetidos, álbumes a medio completar y muchas ganas de encontrar ese jugador que nunca sale. Este sábado 29 de agosto, la Plaza Mayor de Zamora será el punto de encuentro para los aficionados al Mundial 2026.

Intercambio de cromos. / Facebook

La cita empieza a las 11.00 horas y la idea es muy simple: llevar tus cromos, buscar los que te faltan y cambiar los repetidos con otros coleccionistas.

Niños, familias y aficionados podrán pasar la mañana comparando álbumes, haciendo intercambios y disfrutando del ambiente futbolero.