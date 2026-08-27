Dos obras de Zamora que acumulan años de retraso y una que es urgente acometer para mejorar las infraestructuras públicas

El partido Zamora Decide ha criticado el retraso de años que acumulan dos infraestructuras públicas de la ciudad y la necesidad de acometer igualmente otro proyecto muy necesario para Zamora. Esa última actuación proyectada pero aún no licitada es la reforma de la estación de autobuses interurbanos, que la formación zamoranista ha pedido que se saque a licitación antes de finalizar el año.

El portavoz de Zamora Decide, Manuel Fuentes, ha pedido además que esa obra tenga un presupuesto de adjudicación parecido a la inversión que se lleva a cabo en las estaciones de León o de Valladolid y supere los siete millones de euros. Fuentes ha criticado las "lamentables" condiciones de la estación de Zamora. "Creo que es la peor que tienen de toda Castilla y León, y la gran olvidada", ha declarado, para recordar que inicialmente la Junta de Castilla y León no incluyó la reforma de la estación de autobuses de Zamora en el plan autonómico de renovación de esas infraestructuras y lo hizo después de que Zamora Decide denunciara públicamente ese "olvido".

No es la única recriminación que Manuel Fuentes ha hecho a la Junta de Castilla y León, a la que también ha intentado "sacar los colores" por el retraso en el centro cívico de Zamora y por el hecho de que vaya a ser el primero que acomete en la ciudad, cuando en Valladolid hay hasta trece centros cívicos, cuatro municipales y siete de iniciativas ciudadanas y en Salamanca hay diez centros integrados de esas características. En cambio, en Zamora "las obras van a paso de tortuga, nueve años para hacer una obra, es una vergüenza para la Junta de Castilla y León", ha comentado Fuentes, que ha sostenido que este miércoles en la obra del centro cívico únicamente había seis operarios en los trabajos.

Parque de bomberos

Al igual que a la Junta de Castilla y León por el retraso de esos proyectos y otros como el del nuevo conservatorio, Zamora Decide ha acusado igualmente a Izquierda Unida, que gobierna en el Ayuntamiento de Zamora desde hace once años, de incumplir su programa electoral en lo referente al nuevo parque de bomberos.

Rueda de prensa de Zamora Decide. / J. N.

Las obras están paradas cuando únicamente se ha ejecutado "el esqueleto" de la mitad del edificio, pese a ser "una obra muy importante para Zamora que llevamos 20 años esperando", ha señalado el líder del partido localista. También ha advertido que de la ejecución del nuevo parque de bomberos depende igualmente otro proyecto prometido por IU como es el del edificio de oficinas municipales con aparcamiento público que pretende acometer en la antigua estación de autobuses, en donde ahora se ubica el parque de bomberos, por lo que hasta que no se produzca su traslado no podrá acometerse el proyecto planeado en ese bloque situado entre la avenida Plaza de Toros y la ronda de la Feria.