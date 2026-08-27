Nueva propuesta infantil para que los niños zamoranos descubran el comercio de proximidad

Aprender a valorar el comercio de proximidad es uno de los principales objetivos de la nueva propuesta de actividad infantil llevaba a cabo por el Ayuntamiento de Zamora y la asociación cultural Arte Sanando. Unir actividades lúdicas y artísticas con un acercamiento a los establecimientos del barrio es la base de esta original propuesta, que se convierte en una oportunidad de conciliación para las familias en este final de verano en el que todavía no se han reanudado las clases.

Desde la concejalía de Promoción Económica, David Gago valoró que los talleres que se desarrollen sirvan para que niños y niñas “aprendan a valorar el comercio que tienen más cerca y a saber cómo comprar en ellos, así que se les inculcan estos hábitos desde pequeños, en esta iniciativa en la que se une lo educativo con actividades a favor del comercio de la ciudad”.

Por su parte, Daiana Solange, promotora de este campamento y creadora de la asociación cultural Arte Sanando, puesta en marcha el pasado mes de mayo, explicó que se trata de una agrupación que reúne a artistas plásticos, músicos y actores en un espacio propio, ubicado en la calle del Riego. Tras realizar algunos talleres, se decidió poner en marcha este campamento para los niños “tan necesario en estas fechas”.

Colaboración de los comerciantes

Imprescindible para llevarlo a cabo es la colaboración del propio comercio. En este caso, trabajarán con el Mercado de Abastos, Alimentación Lucía y Santiago Textil, estos dos últimos ubicados en zona del Riego, donde tienen la sede. “Al mercado iremos con los niños a comprar los alimentos que utilizaremos para el taller de cocina”, puso como ejemplo. Además, de aprender a hacer preñados, los participantes también crearán sus propias camisetas, “con tinturas naturales, hechas por ellos mismos”, adelantó Solange. Comprando en el comercio de proximidad, “conocerán de dónde vienen los productos y cómo se han adquirido”

El campamento Chispa Creativa se desarrollará desde el lunes 31 de agosto y hasta el 4 de septiembre, en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Con quince plazas disponibles, las inscripciones ya se pueden realizar a través de la web Línea Zamora.