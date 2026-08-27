¿Para cuándo la nueva estación de autobuses de Zamora? Piden agilizar la reforma integral del edificio de viajeros

¿Para cuándo la reforma integral de la estación de autobuses interurbanos de Zamora? Esa es la pregunta que se hace el partido UPL, que ha trasladado esa cuestión a las Cortes de Castilla y León con el fin de reclamar la agilización del proyecto de remodelación integral del edificio de viajeros.

La formación leonesista ha registrado en el Parlamento autonómico una nueva pregunta escrita dirigida a la Junta para que concrete cuándo tiene previsto licitar las obras y en qué fecha calcula que estarán finalizadas.

UPL ha recordado que fue "la primera en plantear la necesidad de modernizar la estación" y ya en 2024 presentó una enmienda a los presupuestos autonómicos en ese sentido, con el fin de destinar una partida presupuestaria a mejorar la accesibilidad de la estación de Zamora, una propuesta que fue rechazada, según ha precisado.

Meses después, en septiembre de ese año, registró una Proposición No de Ley para reclamar una actuación integral que adaptara la infraestructura a las necesidades actuales de los usuarios, iniciativa que también fue rechazada en la Comisión de Movilidad y Transformación Digital con los votos en contra de PP y Vox. Sin embargo, posteriormente esos partidos han incorporado la reforma de la estación a sus planteamientos, hasta el punto de que la Junta ha avanzado en la definición del proyecto y ha anunciado una inversión superior a siete millones de euros para la nueva infraestructura.

En julio de este año, la Junta comunicó que ya había recibido el proyecto y que este se encontraba en fase de estudio, apuntando a que las obras podrían comenzar en 2027.

Para UPL, después de tantos anuncios ha llegado el momento de concretar los plazos y conocer cuándo se producirá la licitación, cuándo comenzarán las obras y cuál será la fecha prevista para su finalización. "Después de tantos años de anuncios, lo que queremos ahora son fechas concretas", ha señalado UPL este jueves en un comunicado, en el que ha advertido que no se puede seguir "esperando indefinidamente" la licitación de las obras.

Carencias en accesibilidad

La formación leonesista ha advertido además que la futura estación debe resolver las actuales carencias de accesibilidad: puertas de acceso sin apertura automática y de difícil manejo para personas en silla de ruedas, taquillas a una altura poco accesible y carencias en los sistemas de información para personas con discapacidad visual o auditiva. UPL ha reclamado también señalización táctil y horizontal en los recorridos hacia las dársenas.

La reforma deberá poner fin a las deficiencias que arrastra la infraestructura actual, como goteras, corrientes de aire y puertas fuera de servicio, que durante años han afectado al confort de los usuarios, ha planteado UPL, que ha asegurado que Zamora necesita una estación acorde con su condición de capital de provincia y con las necesidades actuales de los usuarios.