Una nueva charca naturalizada se suma al paisaje de Valorio

Una charca de más de 170 metros cuadrados se construirá en Valorio, dentro de las actuaciones de la segunda fase de forestación en la zona de Vistillas-La Lobata, que llevará a cabo el Ayuntamiento de Zamora, en su proyecto para reforzar la biodiversidad y regeneración del bosque. La profundidad máxima será de un metro, con unas orillas de 40 centímetros “y con unas pendientes suaves para garantizar o facilitar la entrada y salida de todas las especies de anfibios y reptiles que pretendemos que se desarrollen en el entorno”, detalló el concejal de Obras, Pablo Novo.

Plano de la nueva charca. / Cedida

El entorno se completará con materiales naturales como grava, arenas y troncos. “Se creará dentro una pequeña isla central de reposadero para los propios animales”, añadió Novo, quien destacó este nuevo especio acuático en el bosque de Valorio “que va a mejorar la biodiversidad del entorno y ayudar a refrescarlo, creando una pequeña zona de convivencia con la instalación del mobiliario recién instalado”, añadió.

Cerca de 48.000 euros de presupuesto

La segunda fase de la intervención forestal en el sector Vistillas-Lobata cuenta con un presupuesto base de licitación de 47.946 euros y un plazo de ejecución estimado de dos meses, sujeto a las condiciones meteorológicas y a la época óptima para las plantaciones. La actuación abarca un total de 2,3 hectáreas, donde se realizarán trabajo de forestación, regeneración del suelo, mejora de las infraestructuras hídricas, actuaciones para la prevención de incendios y la creación de nuevos espacios de refugio para la biodiversidad.

Plano de la segunda fase de la forestación. / Cedida

Pablo Novo subrayó que este proyecto forma parte de una política coordinada y con visión de futuro ya que "no se trata simplemente de plantar árboles, sino de gestionar Valorio pensando en cómo queremos que sea el bosque dentro de veinte, treinta o cincuenta años. Tenemos que favorecer su renovación, mejorar su capacidad de adaptación y preparar progresivamente la masa forestal para unas condiciones climáticas cada vez más exigentes".

152 nuevas plantas

La segunda fase amplia la primera intervención, en la que se plantaron más de 300 ejemplares y se habilitó un mirador ajardinado, extendiéndose hacia las laderas y la zona de valle situada entre el camino y la vía ferroviaria.

La actual intervención se divide en dos grandes ámbitos. En la zona superior, caracterizada por una mayor pendiente, se plantarán 75 ejemplares arbustivos, incluyendo retamas, forsitias, jazminorro, abelias y cotoneaster. En la zona inferior se incorporarán 77 nuevos árboles, con especies como encina, almendro, fresno, olmo y peral y manzano ornamentales.

Primera zona de plantación en Las Vistillas / Cedida

Novo destacó que, con este proyecto, el Ayuntamiento “huye de las plantaciones concebidas únicamente para sumar cifras. Lo importante es conseguir que lo que plantemos sobreviva, arraigue y acabe formando parte efectiva del bosque”. Por ello, los nuevos ejemplares dispondrán de tutores y protectores individuales frente a los daños de la fauna y las técnicas de plantación se adaptarán a las características concretas del terreno.

Abastecimiento de agua

Además, el proyecto reforzará sustancialmente la infraestructura de abastecimiento de agua mediante 200 metros de conducción enterrada conectada a la red actual, distribuyendo nuevas tomas por la zona. “Esto facilitará los riegos de consolidación de las plantas y mejorará la capacidad de reacción ante un eventual incendio”, aseguró el concejal. En este sentido, se llevarán a cabo desbroces selectivos y limitados únicamente a las áreas donde la maleza suponga un riesgo de incendio o compita directamente con los brotes.

El proyecto integra también un componente de educación ambiental, ya que se reservarán aproximadamente 30 árboles para una jornada de plantación participativa con escolares de centros educativos del entorno. Novo explicó que con esta iniciativa se busca "hacer partícipes a los más jóvenes de la conservación de Valorio y ayudarles a comprender que un bosque no es algo que simplemente heredamos, sino algo que tenemos también la responsabilidad de cuidar y dejar a las siguientes generaciones".

Visión general de la zona rehabilitada en la primera fase. / Cedida

Esta actuación se encuadra en la estrategia municipal de renaturalización urbana y periurbana, dentro del programa Renaturaliza, que suma intervenciones en áreas como Olivares o el antiguo vertedero de Valderrey, donde se han plantado más de 740 ejemplares.

Novo ha concluido señalando que la actuación de Vistillas-Lobata se integra en una estrategia municipal “basada en la renovación forestal, la mejora de la disponibilidad de agua, la prevención, la biodiversidad y la conexión progresiva de Valorio con otros espacios verdes del municipio”, finalizó.