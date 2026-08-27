Casi mil horas para una sola pieza: el arte en madera de Vicente Vaquero se expone en Zamora

El olor a madera lo recuerda desde pequeño, cuando estaba en el taller de su abuelo Nicanor, carpintero en Roelos de Sayago. La profesión la continuó su padre, Ricardo, ebanista en Bermillo, a quien ayudaba todos los veranos. “La afición me viene de familia”, reconoce Vicente Vaquero, protagonista de la exposición “Arte de la madera”, que se puede visitar desde este miércoles en la sala de La Encarnación.

El visitante podrá descubrir todo tipo de piezas. Unas de las más laboriosas son los tres bargueños que realizó cuando todavía estaba como profesor de Educación Física en el colegio de La Hispanidad. Se acuerda especialmente de uno de ellos, el que, por una apuesta, tardó en hacer algo menos de mil horas. Junto a estos objetos de gran tamaño están desde joyería en madera, hasta relojes de pared, jarrones, cruces o incluso belenes.

Muestra de piezas de madera en la sala de exposiciones de La Encarnación hasta el 6 de septiembre. / Lucas Anta

Un espacio muy especial es el dedicado a juguetes infantiles, donde los visitantes más pequeños podrán manipular los juegos móviles y descubrir los mecanismos casi mágicos para que un payaso baje sin tropezar por una cuesta, un pájaro dé que comer a sus crías, un músico callejero haga sonar su acordeón o una niña salte a la comba.

Dos décadas de trabajo

La característica común de todas sus piezas, la gran mayoría realizadas a partir de su jubilación, hace ya más de dos décadas, es que no tienen más colores que el que les da las diferentes maderas que utiliza, ya sea ébano, sapelly, nogal o pino. “Siempre aprovecho los colores naturales de la materia, no uso ni tintes ni pinturas”, detalla.

Aquí se pueden ver los objetos elegidos por él y su familia para esta muestra, pero reconoce que muchos otros se han quedado por el camino. “Algunas piezas son realmente difíciles, sobre todo en marquetería. Estás con alguna toda una semana y, cuando queda menos de media ahora para rematarla, te la cargas y a volver a empezar”, explica con resignación y con una paciencia que es la clave para conseguir estos objetos únicos. “Soy muy constante, pero también, quizá, demasiado perfeccionista”, se describe.

Aunque tiene cuatro hijos, reconoce que esta pasión por el trabajo en madera no se ha trasladado a ninguno de ellos. Al menos no para ejercer, pero sí para saber apreciar la labor de su padre. “Todos tienen algo mío en sus casas”, apunta y pone como ejemplo unos tableros de mesa tallados con arabescos que, por su belleza, pueden adornar la pared como si de un cuadro se tratara. Tan solo una hija está vinculada con el arte, aunque de manera distinta, ya que es restauradora. Entre sus trabajos, curiosamente, está la restauración de el techo de la sala que estos días alberga la exposición de su padre.

Su primera muestra

Esta es la primera muestra para Vicente, aunque muchos han disfrutado de estas auténticas obras de arte talladas en madera, más allá de su familia. Con la asociación La Mayuela de Bermillo colaboró en dos muestras hace ya más de quince años, cuando se puso en serio con la producción de objetos. “Y en El Maderal he tenido mi puesto en el mercado medieval, aunque no para la venta, solo de exposición y por colaborar con ellos”, explica. Así que esta muestra en Zamora es su primera exposición en solitario “y, seguramente, la única, porque tiene que pasar mucho tiempo para que pueda hacer tanto para volverlo a mostrar”, asegura, a sus 83 años. Aunque nunca se sabe, puesto que las cinco horas diarias que dedica a esta afición pueden dar mucho de sí.

“Arte de la madera. Obra y oficio de Vicente Vaquero” se podrá visitar en la sala de exposiciones de La Encarnación hasta el próximo 6 de septiembre, en horario de tarde, de lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas.