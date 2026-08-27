La inundación de la rotonda de la estación de trenes de Zamora se repite en cada episodio de lluvias torrenciales, ya hay una solución proyectada

Es un problema que se repite en cada episodio de lluvias torrenciales que se produce en la ciudad y de nuevo se revivió este miércoles, cuando poco antes de las nueve de la tarde cayó una tromba de agua en la ciudad. Se trata de la inundación recurrente de la rotonda de la estación de trenes y las inmediaciones del edificio de viajeros ferroviario y de nuevo, a raíz de esa situación, ha vuelto a surgir la polémica sobre el arreglo definitivo del problema.

Al respecto, el concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, ha asegurado preguntado por esa cuestión por los periodistas que la "solución técnica idónea es el tanque de tormentas". El problema, según ha detallado, viene motivado porque en ese espacio se encontraba la cuenca del Valderaduey y ante trombas de agua como la del miércoles resulta hasta cierto punto lógico que se inunde.

Para ejecutar ese tanque de tormentas será necesario que esa solución técnica que se aplicará "a futuro" la diseñe el área municipal de obras. Sin embargo, al haber "infinidad de proyectos" en ejecución por el momento no se llevará a cabo. También ha habido otros puntos de la ciudad en los que ante esa tromba de agua la red de alcantarillado no fue suficiente para tragar toda el agua de lluvia que caía y por ello se redactarán proyectos de mejora de la red en esos puntos, según ha detallado el edil.

Críticas de la oposición municipal

Por su parte, el grupo municipal de Vox ha asegurado que fue él el que propuso el tanque de tormentas, cuya idea luego se "apropió" el equipo de Gobierno municipal y pese a ello no lo ha ejecutado.

Los ediles de Vox han lamentado que la rotonda volviera a inundarse al caer apenas cuatro litros por metro cuadrado en media hora. La rotonda de la estación ha vuelto a inundarse, esta vez con apenas 4 litros por metro cuadrado en media hora. Vox ha señalado que la solución técnica la llevan pidiendo desde el año 2021 y aunque el equipo de Gobierno municipal la asumió hace quince meses todavía no hay proyecto. Le ha exigido por ello un calendario claro de ejecución de esa obra con el fin de poner fin a situaciones de este tipo.