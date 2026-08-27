Cuenta atrás para Fromago. El montaje de los puestos comenzará la próxima semana

A menos de un mes para la celebración de la Feria Internacional del Queso en Zamora Fromago 2026, que tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre, la ciudad se prepara para este gran evento.

La próxima semana tendrá lugar el "Camino de Fromago", la presentación oficinal en Madrid, en las dependencias de la Casa de Zamora en la capital de España, con todos los patrocinadores más importantes y comenzará el montaje de los 400 stands, señaló el presidente en funciones, Víctor López de la Parte.

El político pidió “paciencia” a los residentes del centro por “las inconveniencias que les pueda acarrear” porque “es una feria muy grande en la que el montaje dura más de 15 días” y recordó que habrá que levantar más 400 carpas con expositores de todo el mundo y más de siete escenarios.

En total serán 309 expositores, de los cuales el 82% son quesos o productos del sector lácteo, los que se emplazarán en los 443 stands de venta que se encontrarán a lo largo de todo el recorrido de varios kilómetros el centro de la ciudad. También habrá que sumar las tabernas o las galerías del queso en una apuesta de la degustación y la gastronomía en un macroescaparate en el que mostrar las maravillas de este producto lácteo.

Nivel europeo

El titular de Cultura subrayó que “Fromago va a ser la feria más importante de Europa en torno al queso y las industrias lácteas” y aludió a que “ya conseguimos que con la segunda edición se convirtiera en la feria más importante de España y con los números de stands que tenemos internacionales a día de hoy vamos a conseguir que esta feria sea la más importante" del continente europeo.

También se mostró convencido de que si el tiempo acompaña, la cifra de visitantes supera las de la edición anterior, que ya fueron muy buenas, y los expositores “vendan de la manera que lo hicieron la vez anterior”, lo que provocó que muchos de los industriales reservan plaza para la siguiente cita “en el momento que cerró la feria”.

Talleres para escolares

El programa prevé dar protagonismo a los niños en los días de diario. “Habrá actividades para los más pequeños de nuestra provincia para enseñarles en talleres de cómo se hace el queso y conozcan cómo se trabaja en nuestro mundo rural con las ovejas, con las cabras y con las vacas para obtener el producto lácteo”, indicó.

El diputado provincial ahondó en que resulta fundamental “enseñar a los niños el duro trabajo de nuestros ganaderos que son el motivo por el que se creó Fromago” y remarcó la importancia de la provincia como productora de leche.