Cuatro menores tiene en vilo a los vecinos de Alviar: pedradas, petardos de gran potencia y depósitos de coches

La última gamberrada podría haber acabado en un suceso de serias consecuencias que evitó la rápida intervención de los bomberos del Ayuntamiento de Zamora, que tuvieron que desplazarse a las 19.00 horas de este martes hasta la calle de Arañuelos para sofocar el incendio provocado frente a la parte trasera de la chatarrería allí ubicada. La causa parece ser el estallido de una bombeta de las que un grupo de cuatro menores lleva todo el verano lanzando en esta zona de la ciudad, según personas que se encontraban en el lugar y escucharon el fuerte estallido previo al inicio de un fuego. "Están todo el día con esos petardos que suenan como tiros y la gente se asusta", señalan fuentes consultadas por este diario.

Y es que desde hace un mes, el millar de personas que reside en el barrio que se extiende desde la Alberca a La Villarina y Arenales (Alviar) está en el punto de mira de estos gamberros que han conseguido crear un ambiente de tensión constante por la irrupción estos cuatro adolescentes de entre 12 y 14 años que han generado un "auténtico problema de seguridad, de orden público" para los vecinos y las vecinas de esta parte del extrarradio de Zamora capital próxima al poblado de Las Llamas de donde procede alguno de ellos, mientras que otro, al parecer, otro viviría en la calle de Arañuelos.

La convivencia pacífica se ha visto totalmente alterada por la afición de estos chavales a hacer de las suyas, desde tirar piedras a las personas, sin reparar ni en edad ni en condiciones físicas, a arrojarlas a los patios interiores de las viviendas o contra las ventanas con la consiguiente rotura de cristales. "Si no ha pasado un accidente gordo con algún vecino o alguna vecina mayor es pura suerte", comentan en Alviar para manifestar que "estamos muy preocupados porque al final va a pasar algo gordo y nadie hace nada".

Entrada en una casa habitada

El comportamiento delictivo de estos niños está más que constatado, de hecho, han entrado en una casa que se sepa, al encontrar la puerta abierta, una costumbre arraigada aún en Alviar, "estaban los dueños en el interior y se llevaron un buen susto", concreta una persona que reside allí. La intención se desconoce, puesto que se fueron al ser descubiertos, pero han dejado el temor a que puedan asaltar las viviendas, la mayoría de planta baja.

El barrio está completamente soliviantado al haberse convertido en el punto de mira de estos gamberros que no tienen ningún tipo de reparo en actuar contra las personas y la propiedad ajena, como cuando han quitado las tapas del depósito de la gasolina a varios coches.

Bombetas como tiros

Las bombetas, petardos de tamaño considerable, que usan estos cuatro adolescentes a diario desde hace un mes han tenido un gran impacto entre los vecinos de Alviar porque «suenan igual que los disparos y cuando las tiran no sabes si son balas o esos cohetes».

Un hombre de edad avanzada fue una de las víctimas de estas bombetas, además de otra gente de Alviar que ya no saben cómo llegar a las autoridades competentes en seguridad ciudadana para que intervengan y pongan fin a este tipo de vandalismo que atenta contra el bienestar de las personas.

La situación de alerta es total porque «lanzan las bombetas a pie de calle sin importarles si puede caer cerca de alguna vecina o vecino y causarle alguna herida o daño auditivo, puesto que detonan con un gran estruendo. Tanto es así que el sonido es similar al de las armas de fuego al ser disparadas.

De hecho, días atrás se corrió el rumor por el barrio de que había habido un altercado con policías y que se escucharon disparos, algo que desmienten las personas consultadas por este diario, quines reiteran que se trata de las ya famosas bombetas que llevan un mes taladrando los oídos de los residentes en Alviar.

La desesperación es cada vez mayor, «estamos muy preocupados, nos sentimos impotentes y desprotegidos", al tiempo que piden que se les tenga en cuenta. Algunas personas se han planteado manifestarse, "teníamos que salir a la calle, pero hay miedo de que los padres de estos chavales tomen represalias contra quien se manifieste», aclaran.

Sus quejas se dirigen a la policía porque no está actuando, «sabe quienes son esos chicos, igual que nosotros, saben que están haciendo todas estas cosas no solo aquí, sino en toda la ciudad, pero no hacen nada para que paren», apunta un vecino.