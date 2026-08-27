Unos 67.000 desplazamientos y una autovía en obras en Zamora en la última operación especial de tráfico del verano

La última de las operaciones especiales de tráfico con motivo de las vacaciones estivales da comienzo este viernes día 28 a las 15.00 horas y se prolongará hasta la media noche del lunes al martes. En este tiempo está previsto que se produzcan cerca de 67.000 desplazamientos en las carreteras de la provincia, según ha apuntado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

En esta ocasión, la que es la operación de regreso de las vacaciones de agosto está marcada en la provincia por una incidencia especial que afecta a una de las autovías zamoranas. En concreto, a la Autovía Rías Bajas o A-52, donde se llevan a cabo obras de mejora de la seguridad en el entorno de los túneles de Padornelo y La Canda.

Por ese motivo, al ejecutarse obras de habilitación de una nueva galería de evacuación en el túnel de la Canda y de instalación de sistemas avanzados de iluminación de emergencia y de ventilación, se van a producir "inevitablemente afecciones al tráfico", en sentido Galicia, entre los kilómetros 108 y 119, desviándose en ese tramo la circulación a través de la carretera Nacional 525. La Subdelegación del Gobierno ha lamentado las molestias que se puedan producir y ha mostrado su deseo de que se minimicen lo máximo posible.

El mayor incremento de circulación de vehículos durante esta operación está previsto que se produzca en la provincia de Zamora en la Autovía del Noroeste (A-6), la Rías Bajas (A-52), la Autovía del Duero (A-11), la Ruta de la Plata (A-66) y la Autovía de Castilla (A-62). De todas esas infraestructuras viarias, el punto más conflictivo se localiza en la autovía A-6 a la altura de Paradores de Castrogonzalo, donde pueden producirse retenciones por tráfico intenso en las horas punta.