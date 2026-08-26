¿Por qué rechazar un centro de datos que creará cientos de empleos en Zamora? Estas son las alegaciones de los que se oponen al proyecto

A priori, el gran centro de datos para su uso en el desarrollo de la Inteligencia Artificial que se pretende construir en el alfoz de Zamora se configura como un polo de desarrollo económico y poblacional de la provincia, con la inversión multimillonaria y los cientos de empleos directos asociados a esas instalaciones. Sin embargo, la iniciativa comienza a suscitar rechazo entre algunos colectivos que, tras leer la letra pequeña, alertan de los peligros de ese "megaproyecto".

De hecho, vecinos de la zona y colectivos ecologistas han impulsado una campaña para fomentar la presentación de alegaciones a la iniciativa, que permanece a exposición pública hasta el próximo 16 de septiembre, con la posibilidad de que cualquier ciudadano que se considere afectado haga sus alegatos hasta esa fecha.

De esta forma, a través de redes sociales y grupos de Whatsapp se está extendiendo un modelo de alegación que ofrece argumentos para oponerse a un proyecto de centro de datos de grandes dimensiones, también en sus cifras de inversión y empleo.

En esas alegaciones alertan de que "bajo una falta etiqueta de infraestructura digital se esconde un complejo fósil de alta contaminación que vulnera flagrantemente el derecho a la salud, los objetivos climáticos y la protección de los recursos naturales de Zamora". Con esa alusión se refieren a los motores de gasoil y de gas natural incluidos en el proyecto.

Plano con la ubicación del centro de datos y de la planta solar fotovoltaica. / Proyecto Data Center Zamora

Los opositores a la iniciativa advierten además que es en realidad "un macrocomplejo industrial alimentado por energía fósil, que generará un impacto crítico e irreversible", tanto en la comarca de Tierra del Pan como en la propia ciudad de Zamora, situada a menos de cinco kilómetros. Entre otras críticas, sostienen que el expediente carece de un estudio de impacto ambiental completo que sea accesible de forma directa y la memoria del proyecto remite a "documentos ocultos al ciudadano para justificar datos críticos como las emisiones del tráfico pesado".

También llaman la atención de que el centro de datos tiene asociado un parque de energía solar fotovoltaica con "980 hectáreas de suelo agrícola para placas solares", catorce kilómetros de tendidos eléctricos y un movimiento de tierras superior al millón de metros cúbicos. Todo ello supone una "destrucción irreversible" de suelo agrícola y una pérdida de biodiversidad de aves esteparias y rapaces.

Las alegaciones denuncian igualmente que el proyecto en realidad no es "verde", ya que incluye una "descomunal central térmica con 24 motores de combustión de gas natural y cinco diesel que emitirán 307.175 toneladas de CO2 al año a la atmósfera", con un consumo estimado de 141 millones de metros cúbicos de gas al año, el doble del que tiene actualmente toda la provincia de Zamora.

Respecto a las 24 chimeneas, de 30 metros de altura cada una, asociadas a los motores de gas natural, los que rechazan la iniciativa advierten que no hay informe preceptivo de impacto sobre la salud emitido por autoridades sanitarias y que el estudio de dispersión de las emisiones de esas chimeneas utiliza datos meteorológicos de León y no de Zamora.

Sustancias altamente cancerígenas

Además, desde las chimeneas se emitirán más de 1.500 toneladas anuales de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, "liberando sustancias altamente cancerígenas como el formaldehído y el benceno", advierten.

Otro aspecto que levanta las alertas es el del "consumo masivo de agua industrial" que contempla el sistema de refrigeración del complejo y el posterior vertido de miles de litros de rechazos salinos concentrados al entorno. "Priorizar el enfriamiento de servidores informáticos frente al ciclo del agua y las necesidades de la población local es un sinsentido ecológico y social", indican los alegantes, que se detienen además en el almacenamiento de baterías que la iniciativa contempla, de hasta 4.817 megavatios hora, una cifra "colosal e inaudita" que supone un riesgo de fuga térmica y de explosión en cadena con emisión de gases altamente tóxicos para la población, refieren.

Un centro de datos de Microsoft. / Agencias

Por todo ello, califican la instalación de "bomba de relojería química y térmica junto al núcleo urbano, careciendo de un plan de contención de aguas de extinción contaminadas y de un informe de Protección Civil".

Una última alegación alude a los motores y ventiladores que funcionarán ininterrumpidamente las 24 horas del día y que rozan los decibelios máximos nocturnos permitidos por ley (54,4 emitidos cuando el límite es de 55), a lo que se suma la iluminación permanente de las instalaciones, que "destruirá el cielo nocturno y desorientará a la fauna local de aves y quirópteros", señalan.

Insostenible ambiental y climáticamente

Por todo ello, a través de esas alegaciones difundidas para que a título individual sean presentadas por cualquier persona interesada, reclaman que se deniegue la autorización ambiental integrada al "Proyecto Data Center Zamora" por su "insostenibilidad ambiental, climática y el riesgo directo para la salud pública".

También solicitan que se abra un nuevo plazo de información pública por al ocultación del estudio completo de impacto ambiental y exigen la paralización inmediata de cualquier trámite sectorial hasta que no se incluyan en el expediente los informes "vinculantes y preceptivos" de la Confederación Hidrográfica del Duero, la autoridad sanitaria de Salud Pública, el informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Monfarracinos y los informes de Protección Civil y Extinción de Incendios.