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Un nuevo bibliobús reforzará el servicio de biblioteca móvil en toda la provincia

La Diputación de Zamora adjudica el contrato para este vehículo por 326.373 euros

El presidente en funciones, Víctor López, visita el bibliobús.

El presidente en funciones, Víctor López, visita el bibliobús. / Cedida

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Zamora ha aprobado este miércoles la adjudicación a la empresa Alegría Activity S.L. del contrato de suministro de un nuevo vehículo bibliobús destinado a la biblioteca móvil del Sistema Provincial de Bibliotecas, por importe de 326.373 euros.

La adquisición de este nuevo vehículo “permitirá renovar y reforzar los medios materiales destinados a la prestación del servicio de biblioteca móvil, contribuyendo a garantizar el acceso a los servicios bibliotecarios y a la lectura en los municipios de la provincia, especialmente en aquellos de menor población”, se destaca desde la institución provincial.

Contrato para el servicio

También la Diputación de Zamora sacará a licitación próximamente el contrato para la prestación del servicio de biblioteca móvil en la provincia, de manera que la incorporación del nuevo bibliobús vaya acompañada de la correspondiente prestación del servicio a los municipios.

Reunión de la junta de gobierno de la Diputación Provincial.

Reunión de la junta de gobierno de la Diputación Provincial. / Cedida

La incorporación de este nuevo vehículo permitirá seguir desarrollando la labor de las bibliotecas móviles de la Diputación, acercando los fondos bibliográficos y los servicios de lectura a los vecinos de los municipios de la provincia.

La institución provincial continúa así “apostando por garantizar el acceso a la cultura, la lectura y los servicios bibliotecarios en el conjunto del territorio provincial, con especial atención al medio rural y a los municipios que no disponen de una biblioteca fija”, se subraya.

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La adquisición del bibliobús se enmarca en el objetivo de mejorar los recursos materiales destinados a este servicio y garantizar su continuidad y calidad y la futura licitación del contrato de prestación del servicio permitirá completar esta actuación y avanzar hacia la puesta en funcionamiento del nuevo vehículo.

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