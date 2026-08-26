Nueva concentración en Zamora contra la violencia machista

Después de contabilizar que son ya 36 mujeres las asesinadas en España por sus parejas o ex parejas, el grupo de Acción Amnistía Internacional en Zamora celebraron una nueva concentración en la ciudad, con el objetivo de expresar su repulsa ante todos los asesinatos machistas y el rechazo a que siga aumentando el número de víctimas, a las que hay que añadir los tres menores víctimas de violencia vicaria. “Se han producido en España cinco asesinatos al mes desde que comenzó el año, una sangría intolerable que nos interpela a todos y todas”, denuncian.

Aprovecharon también para animar a toda la sociedad a unirse en esta lucha. “Quien pudiendo hacer algo, aunque solamente sea convocar una concentración o sumarse a ella, no lo hace, es responsable por omisión, y conviene que sea consciente de ello”, advirtieron. Aunque mayor daño hacen las instituciones “que normas que invisibilizan el problema, escondiéndolo dentro de una denominada violencia doméstica, cuya naturaleza y tratamiento jurídico son claramente distintos. Eso lo que pretende es negar la propia existencia de la violencia machista y de género, en contra del criterio de la propia ONU”, recuerdan. “Estas personas son responsables por acción de la violencia machista que padecemos en España, aunque los autores materiales de los hechos sean otros”, añaden.

El grupo de acción de Amnistía Internacional de Zamora seguirá convocando y celebrando concentraciones el día 25 de cada mes, “para contribuir a la sensibilización de la sociedad sobre este grave problema y ayudar a su resolución”, finalizan.