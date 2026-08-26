Los millones concedidos en hipotecas de viviendas en Zamora en 2026: cifra récord de los últimos quince años

El número de hipotecas sobre viviendas suscritas el primer semestre de este año en Zamora y el importe de las mismas se sitúan en cifras récord no vistas en los últimos quince años. La estadística semestral y su comparativa con las precedentes marca la mayor cifra de los últimos treinta datos parciales semestrales y hay que retrotraerse al primer semestre de 2011 para encontrar un guarismo mayor, según pone de relieve la estadística de hipotecas del INE.

El dato de hipotecas de viviendas entre enero y junio de este año asciende a 617 en la provincia y el importe conjunto de todas ellas es de casi 58 millones de euros. En concreto son 57.867.000 euros los concedidos por las entidades bancarias en el primer semestre de 2026, avalados con las casas y pisos adquiridos. El número de hipotecas formalizadas en esos seis meses con la vivienda como aval es una cifra nunca cifra en los últimos treinta semestres y hay que remontarse al primer semestre de 2011 para que el dato fuera superado. Lo mismo ocurre con la cantidad de esos créditos, que tampoco ha sido mayor ningún otro semestre de los últimos quince años.

La importante recuperación de la actividad hipotecaria residencial en Zamora se refleja también en la comparativa de los datos con los del primer semestre de 2025. El crecimiento del número de hipotecas de viviendas fue del 27% y la cuantía de las mismas subió un 34%, con 14,7 millones de euros más que los créditos hipotecarios del mercado residencial concedidos entre enero y junio del año pasado.

Casi 900 hipotecas de todo tipo en seis meses

En cuanto al total del mercado hipotecario, incluidas además de las viviendas las concedidas por fincas rústicas, solares y otros bienes, la tendencia es igualmente positiva, ya que el número de operaciones pasó de 668 a 899 del primer semestre de 2025 al de 2026, un incremento del 34% que fue aún más alto en el importe hipotecado. Este caso, en el global del mercado hipotecario, de 66,67 a 107,87 millones de euros, lo que eleva el crecimiento porcentual a casi el 62% para el conjunto de créditos hipotecarios. De ellos, cerca de siete de cada diez fueron hipotecas sobre viviendas.

Por lo que respecta a los datos parciales solo del mes de junio de este año, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 6,8% en Castilla y León ese mes, en tasa interanual, al sumar 1.887 préstamos. Este incremento es inferior a la subida del 10,8%, aunque en el caso de Zamora la subida fue mucho mayor a la del conjunto de España y alcanzó el 37%, según reflejan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las comunidades con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en junio, según esos datos, recopilados por la agencia Ical, fueron Canarias (31,4%), Castilla-La Mancha (23,2%), Valencia (16,1%) y Andalucía (15,7%). Además, hubo tres autonomías que registraron descensos como Baleares (10,4%), Cantabria (9,1%) y Galicia (7,3%) mientras que no hubo variación en Murcia.

Hipotecas en junio. / Fernando Sanchis - Ical

Por otra parte, el capital prestado para las hipotecas suscritas sobre viviendas en Castilla y León ascendió a 232 millones de euros en el sexto mes del año, lo que supone un incremento del 16,8% en relación al mismo periodo del pasado año, cifra que en el conjunto de España se elevó a 8.188 millones de euros, con una subida del 17,5%, siempre según el análisis de datos nacionales y autonómicos realizado por Ical.

Los datos del INE también revelan que el número total de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas alcanzó en Castilla y León las 2.625, del total de 58.361 suscritas en el conjunto del país. De ellas, en la Comunidad, 114 fueron sobre fincas rústicas con un capital prestado de 12,6 millones de euros, y 2.511 sobre urbanas (1.887 viviendas, 46 solares y 578 de otro tipo), con un capital prestado en conjunto de 388,2 millones.

Castilla y León

Las hipotecas constituidas sobre viviendas subieron, según Ical, en cinco provincias de la Comunidad, con Soria a la cabeza al registrar un aumento del 44,2% (hasta un total de 62 hipotecas), seguida por Zamora con un 37,1% (96 hipotecas); Burgos, con un 23,5% (331 hipotecas); León, con un 20,6% (340 hipotecas) y Palencia, con un 6,7% (112 hipotecas). Por el contrario, donde más bajaron fue en Salamanca, con un descenso del 9,9% (hasta las 219), seguida por Segovia, con un 5,5% menos (138); Valladolid, con un 4% menos (475) y Ávila, con un 0,9% menos (114).

En cuanto al capital suscrito, en paralelo, solo disminuyó en dos provincias: en Salamanca, donde se contrajo un 5,5% hasta los 26,6 millones, y en Ávila, donde descendió un 5%, con 12,2 millones. En el extremo opuesto, donde más subió fue en Burgos, donde se incrementó un 52,6%, hasta los 42,3 millones, seguida por Soria, con un 48,4% y 7,4 millones; Zamora, con un 46,6% y 8,8 millones; Palencia, con un 32,9% y 12,7 millones; León, con un 32% y 36,2 millones; Segovia, con un 11% y 20,1 millones, y Valladolid, con un 2,9% más, hasta los 65,2 millones de euros.

Tipos de interés

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, en el conjunto nacional, el tipo de interés medio fue del 2,9% y el plazo medio de 25 años. El 38,3% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 61,7% a tipo fijo.

El tipo de interés medio al inicio fue del 3% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,89% para las de tipo fijo.