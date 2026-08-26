Los entresijos del mundo notarial, al descubierto en el Archivo Provincial

El Archivo Histórico Provincial de Zamora mantiene hasta el 30 de septiembre la exposición “Gabinete de curiosidades. Una mirada distinta del protocolo notarial”, una propuesta que permite ver los fondos notariales desde una perspectiva diferente, prestando especial atención a aquellos elementos que destacan por su singularidad. La selección pone en primer plano materiales y elementos que ayudan a descubrir otros aspectos presentes en este tipo de documentación y que adquieren interés por su belleza, excepcionalidad o rareza.

Exposición en el Archivo "Gabinete de curiosidades" / Cedida

Entre las piezas que forman parte de la propuesta se encuentran pergaminos, escudos, planos y dibujos, junto a otros materiales singulares. “Su presencia permite contemplar los protocolos notariales desde una perspectiva más amplia y descubrir detalles que habitualmente no constituyen el centro de atención cuando se consulta este tipo de documentación”, señalan desde la organización.

Predominio de la escritura

Esta exposición responde precisamente a esta selección de piezas y elementos menos habituales. La propuesta pone el acento en aquellos componentes que sobresalen dentro de los protocolos y que permiten establecer una relación distinta con unos fondos documentales caracterizados habitualmente por el predominio de la escritura. De esta manera, la iniciativa ofrece una aproximación al patrimonio documental desde una vertiente visual y divulgativa. “Los materiales seleccionados muestran la diversidad de elementos que pueden encontrarse en los protocolos notariales y contribuyen a presentar estos fondos desde una perspectiva accesible para el público”, se invita.

Exterior de la exposición en el Archivo "Gabinete de curiosidades" / Cedida

El horario de apertura de esta singular muestra es de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas, manteniendo así su acceso público hasta finales de septiembre.

La propuesta cultural se integra en la labor de difusión que desarrolla el Archivo Histórico Provincial, acercando al público documentos históricos a través de una selección centrada en sus aspectos más singulares. De esta manera, se permite conocer una parte de estos fondos mediante elementos que destacan por sus características y que ofrecen una lectura diferente, en este caso, de los protocolos notariales.