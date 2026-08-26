Doce mil plantas de petunias y 5.800 ornamentales de otras especies: así se repartirán por toda la provincia a través de la Diputación

La Diputación de Zamora, a través del Vivero Provincial, acaba de formalizar el contrato por el que recibirá unas doce mil plantas de petunias y otras 5.800 plantas de diversas especies ornamentales que posteriormente serán repartidas por toda la geografía provincial para su colocación en jardines, zonas verdes y espacios públicos. Las petunias se han adquirido al vivero que la Fundación Personas tiene en Morales del Vino por un importe de 7.000 euros mientras que el resto de especies se han adquirido a un vivero mayorista de la provincia de Valladolid por 15.000 euros, según figura en el contrato formalizado esta semana.

La compra de las plantas la lleva a cabo anualmente la Institución provincial zamorana, que posteriormente se las ofrece gratuitamente, como subvención en especie, a los ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes que lo solicitan, de forma que esas especies ornamentales de temporada pueden verse después en jardines de toda la provincia.

Para realizara esas entregas a los ayuntamientos, la Diputación de Zamora convocó la pasada primavera una línea específica de ayuda en especie consistente en plantas ornamentales del vivero provincial, donde hacen la recepción del pedido, con destino a la creación, regeneración y mejora de zonas verdes.

El contrato de suministro de la planta de flor de temporada (las petunias grandiflora en maceta) y el plantel de planta ornamental se Juglans regia, 800 de Tilia platyphillos, 200 de Quercus ilex y 400 de cada una de las siguientes especies: Fraxinus angustifolia, Acer pseudoplatanus, Morus alba, Ulmus pumila, Hibiscus syriacus, Prunus pisardii y Cupressus sempervirens.