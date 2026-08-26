Tiempo en Zamora
Diez minutos de intensa lluvia deja Zamora vacía
Una tromba de agua sorprende a zamoranos y zamoranas que tuvieron que resguardarse
Una tromba de agua descargó con gran fuerza durante diez minutos en la capital, tras la bajada de temperaturas que viene registándose desde ayer, 25 de agosto, cuando los termómetros cayeron 20 grados respecto del domingo y el lunes.
La lluvia se desquitó hacia las 20.56 horas, cuando comenzó a arreciar de forma inesperada para cesar hacia las 21.08 horas aproximadamente, lo que provocó la suspensión de actividades previstas al aire libre, como la representación de "Federico, ni olvido ni sueño, carne viva" que debía escenificarse en el parque de Olivares a cargo de la compañía Proyecto 43-2, un acto organizado por el Ayuntamiento de Zamora para homenajear al poeta asesinado en la Guerra Civil por las tropas franquistas.
Las primeras gotas de agua cayeron al atardecer, aunque con menor intensidad, y durante la madrugada del martes, aunque no lo suficiente como para aliviar los efectos de las altas temperaturas regisradas en la capital durante este largo verano.
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