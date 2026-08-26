"Esperemos que quede tan bien y para tantos años como la obra del Escorial", David Gago sobre el complejo proceso para llevar la Policía Municipal de Zamora al antiguo Banco de España

El primer teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha detallado este miércoles el complejo proceso de puesta a punto para que, una vez finalizadas las obras en el antiguo Banco de España, pueda entrar en funcionamiento la nueva comisaría de la Policía Municipal de la plaza de Cristo Rey.

En edil ha explicado que una vez rematado todo el proceso administrativo de la obra, que se liquidó definitivamente el martes de esta semana con la certificación final por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora, ahora queda que todo esté listo para la operatividad de la nueva sede policial que sustituirá a la actual comisaría de la Plaza Mayor. "Para que todo el mundo me entienda, una cosa es terminar la casa y que toda la obra que se ha hecho esté en perfecto estado, y otra cosa es coger los petates y empezar a trasladarse", ha resumido David Gago.

Ese traslado se lleva a cabo a lo largo de este verano de forma "muy pausada" y con la "máxima prudencia" porque no es una labor sencilla. Antes de que entre el funcionamiento la nueva sede policial es necesario probar todos y cada uno de los ordenadores que están instalados en el antiguo Banco de España "para que no llegue un policía a trabajar un día y diga: no me funciona el sistema de cargar los partes de los accidentes", ha puesto como ejemplo el edil, que ha subrayado que antes del cambio de ubicación es necesario "tener la seguridad" de que todo funciona correctamente y en ese proceso se está ahora mismo.

Por ello, no se va a correr ahora más de la cuenta a riesgo de que haya algo que luego falle, cuando ha sido una obra que algunos han tildado de "la obra del Escorial, no sé si tanto, pero sí esperamos que queden tan bien y para tantos años como ha quedado El Escorial". Por ello, el proceso de puesta a punto se va a hacer "bien, en serio y sin poner en riesgo la operatividad de la Policía Municipal de Zamora", ha asegurado David Gago.

Ordenador por ordenador

Esos ajustes se están haciendo "ordenador por ordenador", con gran esfuerzo por parte del equipo de informática del Ayuntamiento, que está "desplegando todo su potencial" para que los ordenadores de los distintos mandos y áreas policiales estén preparados en la nueva sede de la plaza de Cristo Rey.

"Hay que comprobar que todo está bien, eso requiere de tiempo y tampoco queremos meter presión porque, además. Informática está haciendo un gran trabajo y están llevando muchas horas invertidas en poner en marcha una comisaría de policía", ha declarado el edil de Protección Ciudadana, que ha subrayado que el antiguo Banco de España será un cuartel de la Policía Municipal de alto nivel y adaptado a los tiempos actuales.

Centro de gestión del tráfico

Como ejemplo, ha puesto la sala de pantallas de todas las cámaras de tráfico de la ciudad y el centro de control y gestión de la circulación de vehículos, que va a ser impresionante y "de primer orden" para una capital de provincia como Zamora. De hecho, un centro como ese permite controlar los atascos, el tráfico o las situaciones excepcionales cuando hay un accidente e incluso en ocasiones las cámaras del centro ayudan a esclarecer algunos delitos de tráfico y seguridad vial.

Gago ha confiado en que a lo largo de lo que queda de verano se complete todo el proceso para que pueda comenzar a funcionar la nueva comisaría policial y se dejen libres las instalaciones del Ayuntamiento viejo de la Plaza Mayor, que posteriormente se acondicionarán como Museo dedicado al escultor Baltasar Lobo.