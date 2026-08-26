Cuatro centros zamoranos, premiados por sus planes de lectura

La originalidad a la hora de fomentar el placer por los libros entre los alumnos tiene recompensa. Tres colegios y un instituto zamoranos han sido galardonados con los Premios a los Mejores Planes de Lectura, que otorga la Consejería de Educación para reconocer a aquellos centros que hayan destacado durante el último curso por su calidad, creatividad, interés o aplicabilidad en el aula.

Es el caso de cuatro centros zamoranos, reconocidos entre los 45 premios que acaban de ser dados a conocer, para premiar el trabajo realizado durante el curso 2025-2026. En la modalidad A, destinada a centros docentes que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIE), los premiados han sido el CEIP Los Salados, de Benavente; el CEIP Hospital de la Cruz, de Toro y el CEIP José Galera Moreno, en la capital.

La magia de la lectura

“Escuela de magia” ha sido el plan de lectura del colegio toresano ganador con una propuesta lúdica, narrativa y cooperativa que convierte el proceso lector en una auténtica aventura mágica. “Partiendo del universo simbólico de la saga de Harry Potter, se propone la gamificación global en la que los alumnos y alumnas se convierten en aprendices de una escuela de magia”, se resume. “El proyecto se fundamenta en la convicción de que leer no solo es comprender textos, sino vivirlos, interpretarlos y transformarlos”, se añade.

Actividad en el CEIP Los Salados / E. P. (Archivo)

Otro ejemplo de los planes premiados es el del José Galera Moreno, con “Mundo entre páginas: leer, soñar y viajar”, en torno a la obra de Ana Alcolea, “escritora que invita a viajar a través de las páginas de sus libros con historias que combinan la aventura, la memoria histórica y la interculturalidad, permitiendo a los lectores descubrir distintos lugares y épocas”, se resume. Entre sus objetivos están fomentar el amor por la lectura, desarrollar habilidades lingüísticas, estimular la imaginación y la creatividad, ampliar el conocimiento, mejorar la concentración y la atención, fortalecer la empatía y reforzar la comunicación escrita, por poner algunos ejemplos.

El instituto premiado

En cuanto a la modalidad B, destinada a centros docentes que imparten enseñanzas de Educación Secundaria, Formación Profesional, Educación de Personas Adultas y Enseñanzas de Régimen Especial, el jurado ha destacado el plan de lectura del IES Universidad Laboral.

Interior del IES Universidad Laboral. / Cedida

“La Biblioteca poliédrica” es el título de la propuesta de este instituto, fundamentada en una metodología activa, inclusiva y transversal, “orientada al desarrollo integral de la competencia lectora y al fomento del gusto por la lectura como herramienta de aprendizaje, comunicación y crecimiento personal”, se explica. A través de encuentros con autores, talleres, concursos, clubes de lectura y exposiciones, se contribuyó a despertar el interés por la lectura, fomentando, además, la participación de las familias en la mejora de esta competencia.

Ayuda para las bibliotecas escolares

Los 45 premiados de Castilla y León para cada modalidad recibirán una asignación económica máxima para cada uno de ellos de mil euros, que podrán destinarse a la mejora de la biblioteca escolar del centro premiado.

Además, de esta dotación económica, a todos los galardonados se les otorgará un diploma y se procederá a la publicación de su plan de lectura de centro en la web del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León.