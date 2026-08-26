Los centros escolares de la provincia reciben una subvención de 200.000 euros para su mantenimiento

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este miércoles la resolución de la convocatoria de la Diputación Provincial de Zamora, a través del Servicio de Cultura, para la concesión de subvenciones a entidades locales para cubrir gastos de mantenimiento de centros escolares de Educación Infantil y Primaria correspondiente al ejercicio 2026. En total, son 66 ayuntamientos, todos los que se presentaron a la convocatoria, los beneficiados por estas ayudas, que invertirán en un total de 217 unidades educativas para mejorar la limpieza, poder hacer reparaciones menores o costear gastos de gasoil o electricidad.

El gasto total que presentaron entre todos los ayuntamientos asciende a 528.751 euros, por lo que la subvención de esta convocatoria resolverá el 38% del gasto total planteado por los municipios en sus propuestas. La resolución fijaba inicialmente un valor de 921,6 euros por unidad educativa, con un reparto posterior de los remanentes.

Los ayuntamientos más beneficiados

De esta manera, Morales del Vino se posiciona como el municipio más beneficiado por estas ayudas provinciales, puesto que cuenta con un total de 16 unidades educativas. A continuación, con nueve unidades, estarían las localidades de Alcañices, Camarzana de Tera, Galende, Villalpando, Villaralbo, Fuentesaúco y Puebla de Sanabria. Monfarracinos, con siete unidades y Bermillo de Sayago, Coreses y San Cristóbal de Entreviñas, con seis cada uno, serían los siguientes en la lista de máximos beneficiados.

Los gastos subvencionables con estas ayudas deben haberse producido en los centros escolares durante el curso escolar 2025-2026. La La justificación de la subvención ascenderá, como mínimo, al importe de la cuantía concedida, y se efectuará hasta el 15 de octubre de 2026.

El trámite electrónico para dicha justificación estará disponible en la sede electrónica a partir de este jueves, día siguiente a su publicación en el BOP.

Es preceptivo que los beneficiarios acepten la subvención concedida en un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución definitiva de la concesión mediante su publicación en el BOP. Si transcurrido el plazo, no se hubiese recibido su escrito, se entenderá tácitamente aceptada esta subvención.