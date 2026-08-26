El barro, protagonista de las fiestas del barrio de Olivares

El impulso de la economía más tradicional está detrás de la programación de las fiestas del barrio de Olivares, conocido por su artesanía de barro. En una iniciativa conjunta entre la Concejalía de Promoción Económica, la asociación de vecinos y Víctor Hernández, del proyecto Cerámica Olivares, se desarrollará desde este jueves y durante todo el fin de semana diferentes actividades enmarcadas en la iniciativa “El barrio del barro”, que nace con el objetivo de activar el barrio, dinamizar la economía local, reforzar su identidad ceramista y conectar la artesanía con la ciudadanía.

Cartel de las Fiestas Olivares / Cedida

La propuesta se enmarca dentro de la estrategia municipal de dinamización económica de los barrios, dando continuidad a acciones previas de éxito como el Día del Comercio en la zona de Tres Cruces, o las iniciativas impulsadas en la calle del Riego o el barrio de Pinilla, según detalló el concejal de Promoción Económica, David Gago. “Olivares siempre ha estado marcado por ese carácter alfarero y ceramista, que desde hace ya mucho tiempo se lleva trabajando desde diferentes áreas del Ayuntamiento de Zamora para embellecerlo”, apuntó. “En estas fiestas le vamos a seguir dando una vuelta para que cada vez más sea una referencia de lo que en su día fueron las zonas de barro donde se cogía la mejor materia prima para esas famosas cerámicas de Olivares”, añadió.

De esta manera, en el caso de Olivares, se ha apostado por su producto más identitario, “para subrayar la artesanía no solo como patrimonio, sino como una red de colaboración, bienestar y motor de valor económico local”, deseó el concejal.

Un programa diverso e intergeneracional

Las actividades, diseñadas para público de todas las edades, arrancarán este jueves con los talleres de cerámica, que ya han completado todas sus plazas. El viernes, el ambiente festivo estará marcado por una velada de flamenco, mientras que el sábado será el día central de la programación.

Las calles de Olivares acogerán el Mercado de Artesanía y diversas actuaciones de grupos de música. El enfoque cultural se reforzará con un recital de poesía en formato micrófono abierto, en el que podrá participar cualquier ciudadano. Las inscripciones pueden realizarse de forma previa en el correo ceramicaolivares@gmail.com o en el mismo lugar de la celebración.

Uno de los grandes atractivos de la jornada del sábado será el Concurso de Cocina en Barro, un certamen que busca revalorizar la calidad culinaria de la cocina tradicional en cazuela. Para incentivar la participación, la organización ha establecido importantes premios: 150 euros, diploma y un libro de recetas para el primer clasificado; 100 euros para el segundo; y 50 euros para el tercero. Desde la organización se anima a todos los zamoranos y zamoranas a participar en esta original iniciativa.

El programa pondrá su broche de oro el domingo 30 de agosto a las 12.00 horas con una Ruta de Mosaicos por el barrio. En este contexto, destaca especialmente la reciente instalación de un mosaico participativo en el que han colaborado de manera activa más de medio centenar de vecinos de Olivares, reflejando el espíritu colaborativo de estas fiestas.

Con “El barrio del barro”, el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos ratifican su apuesta por un modelo festivo que utiliza el comercio local, la tradición y la cultura como principales motores de desarrollo de Zamora.