Adiós al fibrocemento en redes de abastecimiento de de un centenar de localidades: la Diputación destina más de 2,5 millones de euros a la renovación de las tuberías

La Diputación de Zamora ha resuelvo la convocatoria de ayudas para la renovación de redes de abastecimiento de agua en la provincia y gracias a ellas 106 localidades resultan beneficiarias y lograrán ayudas de hasta el 90% del coste para ese cambio de tuberías de la red de agua potable.

De las 108 solicitudes presentadas, únicamente han sido desestimadas dos, las de Vega de Villalobos y Melgar de Tera, debido a que las actuaciones que planteaban en la solicitud no encajaban con el objeto subvencionable de la convocatoria.

Las ayudas iban destinadas especialmente a la renovación de tuberías de abastecimiento de agua de fibrocemento con el fin de sustituirlas por las de otros materiales y de forma secundaria se permitía la renovación de redes de otros materiales cuando el ayuntamiento acreditara la existencia de averías y el pago de las facturas generadas por las mismas.

Cuantías

A través de esa línea de ayudas, de la que este miércoles se ha publicado la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, la Institución provincial costeará hasta nueve de cada diez euros del coste de los proyectos, con un máximo de 27.000 euros por actuación.

Si a la aportación de la Diputación de Zamora, que globalmente destinará cerca de 2,56 millones de euros a esta línea de ayudas, se suma la cantidad que ponen los ayuntamientos, más de 351.500 euros entre todos ellos, la inversión total en esas obras de renovación de redes de abastecimiento asciende a casi tres millones de euros. En concreto, la inversión total entre la Institución provincial y las locales asciende a 2.961.975 euros.

Del total de ayuntamientos beneficiarios hay 67 que reciben la cuantía máxima subvencionable. Esos 27.000 euros para estrenar red de agua potable llegarán a municipios de toda la geografía provincial, como Mombuey, Villadepera, Galende, Cañizal, Villaseco del Pan, Villaralbo, Camarzana de Tera, Bermillo de Sayago, La Bóveda de Toro, Moleuzelas de la Carballeda o Marie de Castroponce, entre otros.