La Vera Cruz de Zamora celebra la Exaltación el próximo 13 de septiembre

La Cofradía de la Vera Cruz de Zamora celebrará la Exaltación de la Cruz el domingo 13 de septiembre.

La festividad se iniciará con una procesión, a las 10.15 horas, desde los jardines de San Bernabé, donde se encuentra la construcción provisional que acoge los pasos, para proseguir por la calle de San Martín hacia la rúa de los Francos rumbo a Viriato y hasta la iglesia de San Juan.

Al conmemorarse el centenario de La Sentencia, el paso procesionará junto a la Santa Cruz y al Cristo de la Laguna.

En el templo, sede canónica de la cofradía, tendrá lugar una misa solemne a las 11.30 horas. Finalizado el acto religioso, la procesión, regresará hasta los jardines de San Bernabé realizando el mismo itinerario en sentido inverso.

Además, la festividad es anunciada con un cartel efectuado por Enrique Blanco Vecilla con maquetación de Temas Creativos.

Cartel anunciador de la Exaltación de la Santa Cruz. / Cedida

La Sentencia

Por otro lado, con motivo del centenario del paso de La Sentencia, la cofradía ha organizado una conferencia dedicada a recorrer y conocer en profundidad los cien años de historia de una de las obras más emblemáticas de la Pasión de Zamora realizada por el escultor Ramón Núñez Fernández, uno de los discípulos de Ramón Álvarez.

La conferencia la pronunciará el archivero, historiador y, sobre todo, gran conocedor de la Pasión de Zamora, José Andrés Casquero. El ponente, autor de una monografía sobre la Vera Cruz de Zamora, aproximará a la historia, evolución y significado de La Sentencia a lo largo de este siglo.

La charla será el sábado 12 de septiembre a las 19.30 horas, en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León, con entrada libre hasta completar el aforo.

Cartel de la charla de Casquero. / Cedida

Historia

El grupo lo encargó la Junta de Fomento de la Semana Santa, que lo cedió a la Cofradía de la Vera Cruz y reemplazó al antiguo paso realizado por Tomás Martínez Lobo. Comenzó a desfilar sobre una mesa tallada por Gerardo Fernández que en el año 1980 se reemplazó por la de las Tres Marías y San Juan de Julián Román Alonso "Alito." Ahora procesiona a ruedas sobre la antigua mesa que se talló para la Santa Cena de Ricardo Segundo, en 1943 adaptándose en 1991 para La Sentencia.