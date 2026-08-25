Este será el día más frío de la semana en Zamora: mínimas de 9 grados
Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días
El tiempo desapacible ha irrumpido en los últimos días de agosto de una forma extraordinaria. La lluvia, el viento, el granizo y las nubes han ganado un protagonismo inusual a estas alturas del verano debido a la entrada de una vaguada profunda que está dando lugar a la inestabilidad meteorológica.
Tras el tiempo tormentoso de ayer, para este martes la Agencia Estatal de Meteorología prevé en Zamora capital cielos encapotados sobre todo durante la mañana, ya que el sol irá ganando terreno durante la tarde para despejar las nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 26 grados. Eso sí, no se esperan grandes chubascos.
Previsión del tiempo en Zamora capital
El pronóstico del tiempo cambiará sensiblemente este miércoles, cuando la lluvia y los cielos cubiertos serán la tónica de la jornada. El jueves la nubosidad disminuirá, sin embargo, el descenso térmico será notable: solo 12 grados de mínima y apenas 21 grados de máxima en el día de mayor frío de la semana junto al viernes, jornada en la que las mínimas bajarán hasta los 9 grados.
Los valores máximos y mínimos remontarán de cara al fin de semana hasta rondar los 30 grados de máxima, unas temperaturas más acordes al periodo estival.
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