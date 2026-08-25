La renovación de la fuente pequeña de San Martín completa el paseo verde del casco antiguo

El paseo de San Martín sigue con su remodelación con la renovación de la fuente pequeña, con el objetivo de modernizar su funcionamiento y su imagen. Con estos trabajos, se finaliza la adecuación de todas las fuentes de esta zona del casco antiguo, para convertirse en un lugar de paseo para todos los zamoranos, cercano a las murallas de la ciudad.

Los primeros pasos de esta obra se han centrado en el levantamiento del pavimento y las excavaciones necesarias para acometer la renovación de las instalaciones vinculadas a la fuente.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 29.502 euros y contempla la impermeabilización de los vasos y las arquetas, así como la renovación de las conducciones, la instalación de una nueva bomba de impulsión y de un cuadro eléctrico programable. La intervención permitirá solucionar las deficiencias existentes y facilitar el mantenimiento futuro de la instalación.

Nuevos juegos de agua e iluminación

Uno de los principales cambios será la renovación de los juegos de agua. Frente a la configuración anterior, la fuente dispondrá de tres chorros en el vaso superior y uno en el inferior. Además, se modificará la disposición para conseguir una caída más uniforme del agua desde el vaso superior, reforzando el efecto de cascada entre ambos niveles.

La actuación incorpora también doce focos programables y una tira de iluminación LED destinada a realzar la cascada, tal y como se ha hecho en otros elementos ornamentales de la ciudad. El proyecto se completa con la pavimentación mediante hormigón impreso del espacio junto a la fuente, que actualmente es de tierra, mejorando así las condiciones del entorno y evitando los problemas derivados de los encharcamientos.

Modernizar elementos ornamentales

El concejal de Obras e Infraestructuras Urbanas, Pablo Novo, ha destacado que el comienzo de los trabajos «permite seguir avanzando en una línea de actuación muy concreta que estamos desarrollando durante todo el mandato: recuperar y modernizar elementos ornamentales que en muchos casos llevaban años necesitando una intervención».

Novo ha señalado además que «no se trata únicamente de que las fuentes funcionen, sino de recuperar estos espacios como elementos atractivos del paisaje urbano, mejorando sus instalaciones, reduciendo los problemas de mantenimiento e incorporando nuevos juegos de agua e iluminación que permitan disfrutarlos también durante la noche».

Fuente pequeña del parque de San Martín. / J. L. F. (Archivo)

Con esta actuación, la fuente pequeña de San Martín será la sexta fuente ornamental renovada en lo que va de mandato, dentro del programa municipal destinado a recuperar y poner en valor este tipo de infraestructuras. Entre las actuaciones desarrolladas durante estos años se encuentran la fuente pequeña de La Marina, la histórica fuente de Los Remedios, el Miliario de Coomonte y la fuente de San Ildefonso, entre otras.

La recuperación de las fuentes ornamentales constituye una línea de trabajo iniciada por el Ayuntamiento al comienzo del mandato.

Nuevas actuaciones en fuentes ornamentales

Novo ha añadido que el inicio de las obras de San Martín tendrá continuidad con nuevos proyectos. En breve, el Ayuntamiento presentará el proyecto de renovación del estanque de La Marina, dando un nuevo paso dentro de este programa de recuperación de elementos acuáticos y ornamentales de los parques de la ciudad.

Estanque de La Marina. / J. L. F. (Zamora)

Posteriormente se continuará con la redacción de los proyectos de remodelación de las fuentes de Santo Tomé y Eduardo Barrón, ampliando progresivamente las actuaciones a distintos barrios y espacios públicos.

«Queremos mantener una planificación continuada, terminando unas actuaciones mientras preparamos las siguientes. La intención es que al finalizar el mandato podamos hablar de una transformación muy importante de las fuentes ornamentales de Zamora, recuperando infraestructuras deterioradas y haciendo que vuelvan a formar parte de la vida cotidiana y de la imagen de nuestros parques y plazas», ha concluido Novo.