El PSOE reclama transparencia en el proyecto del centro de datos proyectado en el polígono Zamora Norte

El PSOE ha reclamado mayor transparencia en la iniciativa del centro de datos especializado en inteligencia artificial que se pretende instalar en el polígono Zamora Norte, un megaproyecto que lleva asociadas otras instalaciones auxiliares como plantas fotovoltaicas o depósitos de gasóleo e instalaciones de gas con grandes chimeneas para poder funcionaria de forma autónoma.

Los procuradores socialistas por Zamora en las Cortes de Castilla y León han registrado por ello una batería de iniciativas parlamentarias dirigidas a la Junta de Castilla y León sobre el proyecto denominado "Data Center Hiperescalar IA Zamora", previsto en Monfarracinos, en el nuevo polígono Zamora Norte.

El procurador socialista Iñaki Gómez considera que Zamora necesita nuevas inversiones, industria, empleo y proyectos capaces de generar oportunidades, pero defiende que una iniciativa de estas dimensiones debe desarrollarse con transparencia, garantías y participación de los municipios y vecinos afectados.

Según la documentación que permanece en exposición pública en periodo de alegaciones, el proyecto contempla cinco edificios destinados a servidores y una demanda máxima declarada de 300 megavatios, pero también incorpora un importante conjunto de instalaciones energéticas: 24 motores de gas de combustible dual, con una potencia térmica conjunta superior a 1.160 megavatios y una potencia eléctrica instalada cercana a 550 megavatios, además de 24 chimeneas de 30 metros de altura.

El complejo incluye asimismo generadores diesel de emergencia, almacenamiento electroquímico de energía a gran escala, depósitos de combustibles, infraestructuras eléctricas de alta tensión y una instalación fotovoltaica asociada.

"Zamora necesita inversiones, empresas y tecnología, y cualquier proyecto que genere actividad y empleo será bienvenido. Pero una instalación de estas dimensiones requiere información, garantías y transparencia", señala Iñaki Gómez.

El procurador socialista ve especialmente relevante conocer el impacto que pueda tener el funcionamiento del complejo sobre los municipios próximos, especialmente en aspectos como la calidad del aire, las emisiones, el ruido, el descanso nocturno, el consumo y gestión del agua y la seguridad industrial.

Preocupación vecinal

La documentación contempla el funcionamiento de los motores de gas a lo largo del año y la posibilidad de que un número significativo de ellos opere simultáneamente durante el periodo nocturno. Esta circunstancia, unida a la proximidad del proyecto con determinadas viviendas, ha generado preocupación entre vecinos de Monfarracinos y su entorno.

Por ello, los procuradores socialistas preguntan a la Junta qué evaluaciones ha realizado o tiene previsto realizar sobre los efectos del funcionamiento conjunto del complejo y si se han estudiado específicamente las consecuencias sobre las viviendas más próximas.

La iniciativa socialista quiere saber también qué sustancias contaminantes podrían emitirse como consecuencia del funcionamiento de los motores y las instalaciones auxiliares, qué sistemas de control y seguimiento se exigirán durante la explotación y si se contempla la instalación de sistemas de medición continua de la calidad del aire en el entorno de Monfarracinos.

Asimismo, Gómez reclama información sobre los riesgos derivados de la presencia conjunta de motores de gas, almacenamiento energético, generadores diésel y depósitos de combustibles, así como sobre los planes de prevención, emergencia y actuación ante posibles accidentes que deberán existir antes de autorizar la puesta en funcionamiento del complejo.

Otra de las cuestiones planteadas por el PSOE se refiere a la estructura empresarial del proyecto, las empresas promueven o participan en cada una de las instalaciones que integran la iniciativa, qué relación empresarial o contractual existe entre ellas y quién asumirá la responsabilidad efectiva de su construcción, explotación, cumplimiento ambiental y seguridad industrial.