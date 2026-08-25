Dos millones para las aceras en los barrios zamoranos de San Lázaro y Pinilla: estas son las calles para las que se aprueban las obras

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado este martes los proyectos para contratar las obras de reposición de aceras en Pinilla y San Lázaro, que cuentan con un presupuesto cercano a un millón de euros en cada uno de esos dos barrios.

La aprobación permite que en los próximos días pueda iniciarse la licitación, tras subir el correspondiente anuncio a la Plataforma de Contratos del Sector Público. Desde entonces, las empresas interesadas tendrán 26 días naturales para presentar ofertas, antes de que se reúna el órgano de contratación municipal y adjudique los trabajos.

En el caso de San Lázaro, las calles del barrio incluidas en la renovación integral de aceras son Ángeles, Santa Inés, El Bosque, Santa Cecilia, El Sol y Manuel Fernández, a las que se suman dos del entorno del colegio Juan XXIII como son las de Río Aliste y Río Conejos.

Por su parte, en Pinilla las mejoras, que incluirán también el ensanchado de aceras, la reordenación de aparcamientos y algunos cambios de dirección de circulación de vehículos en algunas calles, las rúas que verán renovadas sus aceras son Tejares, Aceñas, Amor de Dios, Progreso, Puentico, El Perdigón, Pablo Montesinos, San Manuel, San Gregorio, Peñausende y San Basilio. En su momento, en la presentación de esa actuación el pasado mes de mayo, el alcalde, Francisco Guarido, subrayó que será "la mayor inversión en aceras en el barrio Pinilla" de toda la historia.

Polígono Los Llanos

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la modificación de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial del Sector 9 Los Llanos, en la que se recogen las propuestas realizadas por la asociación de propietarios, inquilinos y empresarios del Polígono Industrial Los Llanos. Desde la asociación se solicitaba información sobre cómo justificar una mayor anchura en la instalación de puertas en los vallados de las parcelas y redefinir los vallados asimilándolos a los del Plan General.

Igualmente, se ha acordado regularizar la situación de los centros de transformación y distribución eléctrica en la zona y permitir el uso deportivo en algunas parcelas. Otra de las peticiones atendidas por la Junta de Gobierno ha sido la de poder incrementar la edificabilidad existente en determinadas parcelas, cuando sean edificaciones en planta baja, aumentando la superficie máxima ocupable establecida previamente.

Junto con estos acuerdos, el órgano de gobierno municipal que se reúne con periodicidad semanal también ha dado el visto bueno al plan de seguridad y salud para la renovación de la instalación de alumbrado eléctrico exterior en el Polígono Los Llanos, cuyos trabajos se han adjudicado a la empresa Agustín Casado S.L.