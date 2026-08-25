El "Jaleo Fest" regresa el 5 de septiembre con cartel internacional para atraer a todos los públicos

Zamora acogerá el 5 de septiembre la edición del Jaleo Fest, un evento que aúna la música house con artistas zamoranos, nacionales e Internacionales, así como músicos de Zamora, Valladolid y Burgos, enmarcado dentro de la programación del Verano Cultural del Ayuntamiento de Zamora.

Tras el éxito cosechado en su primera edición, celebrada el año pasado, que congregó a más de 500 asistentes, Jaleo Fest retorna a las aceñas de Cabañales como un punto de encuentro de música urbana “elegante, rítmica y melódica, centrada especialmente en los géneros House, Funk, Soul y Disco”, explicó su promotor Carlos Matilla.

Cartel

El festival contará con destacados dj internacionales y consolidados talentos locales.

Encabeza el cartel Richi Risco, un dj y productor español con una trayectoria de varias décadas muy enfocado en la música house, funk y soul y que ha tenido gran proyección en Latinoamérica, Europa y Asia.

En festival también participa Mike Miro, formado en Ibiza como dJ y ha consolidado su carrera en Madrid, es director musical de Casa Amante y del exclusivo Club Pirita.

Otra de los protagonistas de la noche será Lola Kind, dj madrileña formada en Alemania que ha actuado en salas míticas como KitKatClub de Berlín o Café del Mar de Sidney.

Desde la escena local participará Larry, reconocido dj zamorano con trayectoria desde 2015 en clubs y salas regionales y nacionales como Underground Zamora, Club Plastique 77 Valladolid o Studio 76 Madrid.

Por último, el propio promotor, Mr. Matt ofrecerá un show especial de house, remember y disco y también estará acompañado en directo por los músicos Jaime Mezquita, a la percusión, Juan Saguín al saxo y Sara Arjona, que tocará el bajo.

Jaleo Fest. / Cedida

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas señaló que " vivimos no es tan habitual ir a un bar y que alguien piche música electrónica” y aludió a que “tras la excelente respuesta del año pasado, esta edición da un salto cualitativo al traer a referentes de ámbito nacional e internacional”

Carlos Matilla añadía que “es un festival para que la gente se divierta y se lo pase bien todas las edades. El año pasado hubo desde niños y abuelos” porque "es una música viva, llena de voz y ritmo, pensada para disfrutar en familia o entre amigos”.

Horario

La segunda edición del Jaleo Fest comenzará a las 17.30 horas, mientras que la sesión finalizará puntualmente a la 01.00 de la madrugada “para permitir la conciliación del sueño de los vecinos” subrayó María Eugenia Cabezas.

Durante las actuaciones, el recinto contará con servicio de restauración mediante la food truck La Bandolera y posiblemente haya un segundo de hamburguesas.

Entradas

Las entradas tienen un precio de 20 euros, incluyen una consumición, ya sea una copa o dos refrescos, mientras que los mayores de 65 años y los niños de hasta los 12 años tendrá acceso gratuito.

Los pases están a la venta en Marlott, en la plaza del Mercado 1, y Custom La Milla, en Balborraz.