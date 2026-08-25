El gasto medio de las familias zamoranas para el nuevo curso supera los 400 euros por alumno

La vuelta al cole no solo supone los nervios del nuevo curso y la ilusión por volver a ver a los compañeros de clase, sino que para las familias exige un desembolso extra entre libros de texto y material escolar. En Zamora, este gasto medio se sitúa en los 409,05 euros, lo que la sitúa por debajo de la media nacional, 429,28 euros, una comparación que no resta un esfuerzo importante para los padres de los alumnos zamoranos.

Según el análisis que realiza cada año el comparador financiero Banqmi, el costo medio de la vuelta al cole en España vuelva a aumentar para este curso 2026-2027. Un crecimiento moderado, aunque con visibles diferencias en función de la comunidad autónoma, la etapa educativa o el tipo de centro. Desde esta empresa, Antonio Gallardo explica que “el coste medio continúa aumentando, pero no todas las familias afrontan la misma factura. El peso del uniforme, los programas de gratuidad de libros, el modelo educativo o incluso el lugar de compra hacen que las diferencias puedan ser importantes”.

En el caso de Zamora, la Federación de Asociaciones de Padres (FAPA) recuerdan que llevan años reclamando que el material escolar que se solicita a las familias cada septiembre, que supone un desembolso importante, “debería ser asumida por la administración y por los propios centros educativos mediante una mayor dotación de recursos”. La presidenta, Carmen Junquera, subraya que la federación no entre en valorar qué materiales son necesarios desde el punto de vista pedagógico. “Nuestra reivindicación es otra. Si la educación básica es obligatoria y gratuita, las familias no deberían tener que asumir costes que forman parte del funcionamiento ordinario de los centros o de la propia enseñanza”, explica.

Sin trasladar el coste a las familias

Esta petición pasa por que la Consejería de Educación aumenta la dotación económica y de materiales a los centros “para que puedan afrontar sus necesidades sin trasladar sistemáticamente el coste a las familias”, argumenta Junquera, diferenciando entre el material de uso individual y el de uso común, necesario para el funcionamiento en el aula, “que debería ser proporcionado por el centro con financiación suficiente de la consejería”, diferencia.

Una librera busca material escolar en una estantería / Victor Garrido

Así, desde FAPA Zamora se entiende el gasto que debe hacerse en elementos como cuadernos, bolígrafos o rotuladores, en su justa medida, pero ve con mayor recelo otros objetos que los centros educativos añaden a la lista de materiales, como puedan ser papel de cocina, toallitas húmedas o pañuelos de papel. Algunos colegios zamoranos han solicitado para el curso que viene que los alumnos lleven desde dosificadores de jabón hasta cojines o incluso unas zapatillas de deporte exclusivas para la clase de Educación Física, que los menores deberán dejar en el gimnasio durante el curso. “A esas edades, a los niños les crece el pie y esto puede significar comprar varios pares para solo ese uso”, apunta la presidenta de FAPA Zamora.

Un habitual en esta lista todos los cursos son el paquete de 500 folios por alumnos que se piden también desde los colegios, “incluso en cursos en los que resulta difícil justificar que una cantidad así debe ser aportada individualmente por cada familia”, considera, en referencia a las etapas más tempranas, como Infantil o el primer curso de Primaria.

El alto gasto de los primeros años

Y es que el gasto en los primeros años de colegio, de cero a seis años, suponen un desembolso especialmente importante para las familias. “Además, mucho de estos materiales son cuadernillos o carpetas de trabajo de carácter consumible, por lo que no pueden aprovecharse para próximos cursos o por compañeros más pequeños”, advierte. Por ello, consideran necesario revistar este modelo “y reducir la dependencia de métodos editoriales consumibles, especialmente cuando su coste recae directamente sobre las familias”.

Un cliente compra material escolar en una librería de Zamora. / Victor Garrido

Con respecto a los libros de texto, el gasto más amplio de la compra para el nuevo curso escolar, en Zamora y Castilla y León se cuenta con el programa Releo de préstamo de libros, “herramienta fundamental para avanzar hacia la gratuidad”, aplauden desde FAPA, aunque consideran que necesita ciertas mejoras, comenzando por un aumento de la dotación por parte de la administración, además de garantizar un seguimiento más eficaz tanto de las ayudas como del propio material. “Hay que asegurarse de que las familias cumplen con los requisitos para poder acceder realmente a estos beneficios y mejorar el funcionamiento del programa”, añade Junquera.

Material de uso común

Por último, rechaza la solicitud directa de dinero a las familias para financiar de forma general el material de uso común del aula o del centro. “Si existe necesidad de material para proyectos, manualidades o actividades colectivas, debe existir una dotación económica suficiente para que el centro pueda afrontarla”, considera. Se trata de un gasto extra que hay que añadir al ya realizado para ropa, calzado, transporte, comedor o actividades en el nuevo curso.

Diferentes tipos de lápices de colores. / Victor Garrido

Por todo ello, desde FAPA Zamora se sostiene que “la gratuidad no puede limitarse a que el acceso al aula no tenga matrícula o tasas. La obligación de escolarizar a un menor no debería implicar para las familias un desembolso creciente en libros y materiales imprescindibles para desarrollar esa enseñanza”.

Consejos para la compra

Para ayudar a una adquisición de libros y material escolar lo más rentable posible, desde la Asociación Española de Consumidores (Aescon) se recomienda a los padres planificar las compras del material escolar y adquirir solo lo que el alumno necesite, comparando, en la medida de lo posible, precios y calidades en los distintos establecimientos. La adquisición de material escolar para este próximo septiembre se debería también hacer con antelación “para evitar imprevistos y la falta de algunos productos muy demandados en estas fechas”, recuerdan, al tiempo que recomiendan no tirar los tickets de compra para posibles cambios o devoluciones. Por otra parte, con el crecimiento de la adquisición de material escolar a través de Internet, desde Aescon recuerdan que existen 14 días “para desistir de la compra sin penalización y sin alegar causa”.

“En las compras de vuelta al cole es importante tener en cuenta la posibilidad de reutilizar el material de años precedentes. Esta sería también una forma de educar en consumo responsable y eficiente de cara a los menores de edad”, lanzan como último consejo para las familias.