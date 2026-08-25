Artes escénicas
La Escuela Municipal de Teatro de Zamora comenzará a funcionar en septiembre
Contará con formación para niños, adolescentes y adultos, tendrá un precio de 10 euros al mes y reunirá a profesionales y compañías del sector cultural local todos los martes
La Escuela Municipal de Teatro de Zamora ya tiene fecha para levantar el telón. El nuevo proyecto, impulsado desde el Teatro Principal, comenzará su actividad el próximo mes de septiembre con el objetivo de acercar las artes escénicas a los zamoranos.
La formación contará con tres grupos en función de la edad. Así el grupo infantil será para niños de 7 a 11 años, el de adolescentes de 12 a 15 y adultos, a partir de los 16 años.
Las clases se desarrollarán los martes por la tarde y combinarán las enseñanzas ordinarias de interpretación, de versos, trabajo corporal, voz o de improvisación con diferentes masterclass impartidas por profesionales del sector, centradas en disciplinas concretas.
La docencia tendrá lugar en el Seminario San Atilano, aunque algunas serán en el Teatro Principal. Además, la intención es que la escuela tenga continuidad en los próximos años y que los alumnos puedan avanzar progresivamente en su formación. “La idea es que los alumnos del primer año pasen al segundo y la formación se vaya incrementando a medida que vaya pasando el tiempo” explicó el director del Teatro Principal de Zamora, Cristian Santos.
Eje dinamizador
El máximo responsable del liceo municipal calificó la puesta en marcha de la escuela como «casi un sueño» después de años planteando la posibilidad de contar con un espacio de estas características en la ciudad. Enfatizó que la escuela ve la luz gracias "a la buena voluntad de los políticos, que desde el primer momento han puesto puente de plata a todo lo que hemos hecho y, sobre todo, de las empresas culturales de la ciudad”.
Agregó que “desde la primera reunión que tuvimos con ellos entendíamos que debían hacerse cargo de la escuela de teatro todos los agentes culturales vinculados con el teatro que hay en la ciudad Baychimo, Clara Fraile, Cándido de Castro, Mejor con Arte y Éléonore Bisson que van a formar parte del equipo docente de la Escuela Municipal de Teatro porque todos entienden que una escuela de teatro es un eje dinamizador del sector de la cultura”.
Curso
El curso tendrá carácter lectivo, arrancará el 22 de septiembre y concluirá la segunda semana de junio y las plazas serán limitadas. El grupo de infantil tendrán capacidad para 25 alumnos, mientras que los de adultos podrán alcanzar las 40. En el caso de los más pequeños, la organización contempla incluso la posibilidad de crear dos grupos si hubiera demanda suficiente.
Las clases serán las tardes del martes, siendo a primera hora las horas de los más pequeños, posteriormente los adolescentes y luego los adultos.
El precio será de 10 euros al mes, una cantidad simbólica encaminada a plazas sean ocupadas por personas con interés.
Inicios
La escuela municipal de teatro ha tenido pequeñas patas como “El Desván” dirigido por Cándido de Castro que “pasará a formar una parte de la Escuela de Teatro” y que ha tenido “unos resultados realmente increíbles. Es un laboratorio en el que se habla de los sentimientos, de las soledades, de esos anhelos que en un momento determinado de la vida llegan a uno y no sabe muy bien cómo gestionar, y a través del teatro se está canalizado bastante bien”, señaló Santos, quien remarcó que esta formación es totalmente compatible con los grupos de teatro existentes en centros educativo de la ciudad, “pueden venir a aprender las herramientas que te puede dar un equipo de profesionales”.
Por su parte, el concejal del Teatro Principal, David Gago, aludió a que la creación de la Escuela Municipal de Teatro estaba recogida en su programa electoral y puso en valor que “vamos a acercar el teatro a los zamoranos, fundamentalmente a los niños y a los adolescentes, y contribuiremos a que descubran las artes escénicas” porque las escuelas de teatro son “vertebradoras de la cultura, son ejes fundamentales de cohesión social y que aportan de herramientas que sirven para la vida cotidiana”.
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