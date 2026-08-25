Una colisión en Tres Cruces deja una mujer herida en Zamora
Ha sido necesaria la intervención de los servicios sanitarios
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O. C.
A las 12.09 horas se producía una colisión entre dos turismos en la Avenida Tres Cruces de la capital zamorana, en la que saldría herida una mujer de 60 años que refiere dolor cervical.
Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una unidad de Emergencias Sanitarias - Sacyl y la Policía Nacional de Zamora, que se han encargado de atender a la herida y gestionar la situación en la zona.
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