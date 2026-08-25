La certificación final de la obra del nuevo cuartel policial de Zamora ya está hecha, ¿cuándo entra en servicio?

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha dado este martes luz verde a la certificación final de la obra del antiguo Banco de España para adecuarlo como sede de la Policía Municipal.

Se completa así el último trámite de unos trabajos que, por diversas vicisitudes, se han prolongado durante nada menos que diez años, tras comenzar en agosto de 2016. Con la obra rematada y después de que las taquillas, el vestuario y todo el mobiliario nuevo estén ya instalados desde hace más de un mes, las tareas previas a la apertura al público del nuevo cuartel se centran ahora en las instalaciones informáticas y los equipos de seguridad, según ha detallado el edil de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo.

También ha indicado que próximamente se acometerá también el acondicionamiento de la zona ajardinada del interior de la parcela del antiguo Banco de España y la instalación de riego. Pese a ello, se trata de unos trabajos auxiliares que, al ser en la parte exterior y únicamente de tipo ornamental, se pueden compatibilizar con la apertura de las instalaciones y no influye en los plazos para que entre en servicio la nueva sede policial.

Gestión del tráfico

Aunque toda la obra del cuartel ya está lista, las labores se centran ahora en coordinar todo el proceso informático y tener habilitada la conexión con la centralita del 1-1-2 y con los servidores municipales de cara a la gestión de datos y la realización de los trámites propios de la Policía Municipal. Del mismo modo, las cámaras de seguridad de las instalaciones y las del centro de gestión de tráfico de la ciudad son otras de las infraestructuras clave que se están acondicionando y que es necesario que estén totalmente a punto antes de que comience a funcionar el cuartel policial.

Traslado de mobiliario del despacho del jefe de la Policía Municipal de Zamora a la nueva comisaría del antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey, el pasado mes de julio. / J. N. (Archivo)

Además, una pequeña parte del mobiliario del cuartel actual de la Plaza Mayor se va a aprovechar para ponerlo en el nuevo, tarea que no ha finalizado.

Las previsiones de la Policía Municipal apuntan a que en las próximas semanas, en septiembre o a principios de octubre, pueda completarse toda la armonización necesaria para que un día la Policía Municipal tenga su sede en el edificio del Ayuntamiento viejo de la Plaza Mayor y al siguiente pase a estar en el edificio de la plaza de Cristo Rey, sin que el cambio implique ningún trastorno a la actividad diaria de los agentes locales.