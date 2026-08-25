Casto López Cañibano, un pilar en la lucha contra el COVID-19 en Zamora al que lloran los trabajadores de la Junta

El fallecimiento este lunes del jefe del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León en Zamora, José Casto López Cañibano, durante sus vacaciones, ha causado honda consternación entre los trabajadores de la Administración autonómica en la provincia y muy especialmente entre los de Sanidad y los que compartieron con él puesto de trabajo durante su trayectoria como funcionario y veterinario de la Junta.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha transmitido el pésame a su familia en nombre de la plantilla de la Delegación Territorial de la Junta y de la Administración autonómica y ha resaltado la "labor importantísima" que ha desarrollado en su último cometido en Sanidad desde 2017 y especialmente durante la pandemia de COVID-19, en la que desempeñó un papel fundamental en la lucha contra el coronavirus y la vacunación de toda la población zamorana.

Fernando Prada ha destacado de López Cañibano que fue un "excepcional servidor público".

A la derecha, Casto López Cañibano en una rueda de prensa hace ocho años en la Delegación Territorial de la Junta. / Javier de la Fuente (Archivo)

De su faceta laboral, al conocerlo por haber trabajado estrechamente con él, ha subrayado que se caracterizó por ser "gran trabajador, empático y siempre al lado de todo el que necesitaba ayuda". Del mismo modo, ha puesto de relieve que Casto López Cañibano fue también "un veterinario con letras mayúsculas, enamorado de su profesión".

Trayectoria profesional

El que ha sido los últimos nueve años responsable del área de Sanidad de la Junta en Zamora, que anteriormente ocupó durante un lustro la jefatura territorial de Medio Ambiente, y antes estuvo otros nueve años como jefe de la Sección de Ayudas Ganaderas en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Zamora, deja una huella imborrable entre los funcionarios de la Delegación Territorial de la Junta.

Del mismo modo, durante mucho tuvo gran vinculación con los festejos taurinos que se celebran en distintos pueblos de la provincia, por lo que su repentina muerte también ha consternado al mundo taurino de la provincia.

López Cañibano, a la derecha, en una rueda de prensa del año 2018 sobre vacunación internacional en Zamora. / José Luis Fernández (Archivo)

Nacido en la localidad terracampina de Prado, José Casto López Cañibano, de 68 años, era licenciado en Veterinaria por la Universidad de León, con la especialidad de Higiene e Inspección de los Alimentos, y diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad en 1984. Su primer destino como profesional del área al servicio de la Administración autonómica fue en Pereruela, para pasar hace ahora 36 años a la Sección Agraria Comarcal de Zamora.

Su fallecimiento se produjo este lunes, día 24 de agosto, después de que unos días antes tuviera una afección repentina cuando se encontraba de vacaciones, por la que tuvo que ingresar en el Hospital Universitario Central de Asturias, y que se complicó fatalmente.