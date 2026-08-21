¿Cuántos turistas visitaron Zamora el pasado mes de julio? Pinchazo del sector hotelero, que pese a todo mantiene cifras positivas en el global del año

El primero de los dos grandes meses del verano desde el punto de vista turístico ya tiene datos de afluencia en los establecimientos hoteleros y para Zamora no son buenas cifras, pese a que en el conjunto del año los datos se maquillen e incluso sean ligeramente positivos en cuanto a viajeros. La Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el INE en base a los datos aportados por el sector pone de relieve que en julio de este año el turismo volvió a pinchar, una tendencia de números negativos que se repite desde abril, tras un primer trimestre del año que había mostrado datos esperanzadores para la provincia.

En lo que respecta a julio, las cifras absolutas ponen de relieve la pérdida de casi 1.800 turistas en los establecimientos turísticos tradicionales, quedando excluidos de esa estadística los pisos turísticos o los alojamientos de turismo rural. En julio del pasado año se alojaron en los hoteles, hostales y pensiones de la provincia un total de 23.087 viajeros, mientras que el séptimo mes de este año lo hicieron 21.302, con una caída porcentual del 7,7%.

Cuatro mil noches de hotel menos en julio

De esta forma, Zamora se situó como tercera provincia de Castilla y León con peores datos porcentuales en cuanto a viajeros y fue además la segunda peor provincia de la comunidad si lo que se miden son las pernoctaciones totales. En ese dato el descenso es aún más acusado, ya que se han perdido más de cuatro mil noches de hotel respecto a julio del pasado año. Así, se ha pasado de las 38.667 registradas ese mes en 2025 a las 34.587 de julio de este año, con una pérdida del 10,6%.

Si se analiza según el tipo de viajeros, la caída es especialmente acusada entre el procedente de otros países, ya que los extranjeros que han llegado a Zamora en julio para alojarse en hoteles de la provincia suponen un 17,5% menos que los que lo hicieron el mismo mes del año pasado y en pernoctaciones el descenso entre los viajeros procedentes de otros países fue del 19,2%.

En el global del año 2026, existen dos tendencias diferenciadas. Los tres primeros meses del ejercicio fueron muy buenos para el sector hotelero, algo que pudo atribuirse en parte a la exposición de Las Edades del Hombre y al hecho de que la Semana Santa comenzase a finales de marzo mientras que el pasado año lo hizo en abril. Sin embargo, desde abril hasta ahora las cifras son todas negativas, aunque ha sido en julio cuando mayores han sido los números rojos en cuanto a viajeros.

Ligero aumento de viajeros en 2026

Pese a todo, sumados los siete primeros meses del año y comparados con el mismo periodo de 2025, el número de viajeros llegados a Zamora se ha incrementado un 1%, hasta los 117.637 contabilizados en lo que va de 2026, unos 1.100 más que los registrados de enero a julio del año pasado. Pese a ello, esos números positivos se diluyen cuando se analizan las pernoctaciones de los siete primeros meses del año, ya que en ese caso hay una reducción del 1,7%, como consecuencia de que los turistas que llegaron a Zamora este año pasaron menos noches de media en la provincia. Así, en el ejercicio actual se contabilizan 192.016 pernoctaciones, lo que supone unas 3.400 noches de hotel menos que las del mismo periodo de 2025.

Es en el turismo extranjero en el que más acusado son las cifras negativas en el global del año, con un 7,5% menos de viajeros y casi un 5% menos de pernoctaciones entre los turistas internacionales en lo que va de 2026.

A la cola de Castilla y León

Si se comparan los datos totales de Zamora con los del resto de provincias de Castilla y León, la tendencia tampoco es buena. De hecho, además de figurar entre las provincias que están en el furgón de cola en cuanto a evolución de los visitantes en 2026, Zamora se sitúa como la provincia con menor número absoluto, tanto de viajeros como de pernoctaciones, en el mes de julio y en el conjunto de los siete primeros meses del año. En la comunidad se contabilizan en lo que va de 2026, siempre según los datos del INE, 2,84 millones de viajeros en hoteles y 4,75 millones de pernoctaciones. Zamora aporta apenas uno de cada 24 viajeros, lo que supone un peso del 4% del global del sector turístico de Castilla y León, la provincia con menor porción del pastel.